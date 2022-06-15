О чем просил Путина дояр-герой Африканыч

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с Владимиром Михайловым. Герой Труда поделился впечатлениями от поездки в Москву. Напомним, в День России, 12 июня, в Кремле Президент страны Владимир Путин торжественно вручил Владимиру Африкановичу медаль «Герой Труда Российской Федерации».

«Было очень волнительно получить высокую награду из рук главы государства. Ранее в 2013 году он вручил мне орден Почета. В этот раз Президент страны подошел ко мне до церемонии и пожал руку. Владимир Путин пожелал дальнейшей плодотворной работы. После торжественного вручения наград я поднял вопросы строительства каменного здания животноводческого комплекса на 400 мест и Дома культуры в нашем селе. Президент сказал, что вопросы будут решены», — рассказал Герой Труда.

По словам Владимира Михайлова, они с супругой и дочкой хорошо отдохнули, посмотрели достопримечательности столицы. В День России он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе.

Как отметил Герой Труда, он 53-й год работает дояром, планирует заниматься любимым делом в ближайшие 5-6 лет и здоровье позволяет это сделать. Владимир Африканович поблагодарил руководство республики, улуса, наслега за постоянную поддержку.

Айсен Николаев пожелал Герою Труда крепкого здоровья, ему и коллективу кооператива «Крестях» высоких производственных показателей.

Известный дояр сельскохозяйственного потребительского кооператива «Крестях» Сунтарского улуса, полный кавалер ордена Трудовой Славы, кавалер орденов Почета, «Полярная звезда», заслуженный работник народного хозяйства республики Владимир Михайлов удостоен звания «Герой Труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги перед государством и народом.



