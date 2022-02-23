23.02.2022
17:36
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Общество

Липецкие зоозащитники просят спикера Ил Тумена призвать к порядку народного депутата

Липецкий приют для животных «Счастливый берег» просит спикера Ил Тумена Алексея Еремеева обратить внимание на поведение народного депутата Павла Ксенофонтова.

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Фото: Из соцсетей, на главной - SAKHALIFE.RU
Источник: happy_friend_animals
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