21.02.2022
20:50
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Общество
Народный депутат Якутии разоблачил липецких зоозащитников
Народный депутат Якутии Павел Ксенофонтов час назад опубликовал на своем Телеграм-канале разоблачение: «Сегодня обиженные липецкие гости, добрались своим заявлением до мандатной комиссии Ил Түмэн. Чтобы вы понимали кто они такие, даю ссылку из открытых источников
ИП Двуреченская Татьяна Игоревна являлась поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 44 384 104 руб.
Топ-5 заказчиков (из 7)
МУ «УГС Г. Липецка»
3 контракта на
37 637 226 руб.
https://www.rusprofile.ru/ip/320482700029094«
Далее известный противник зоозащитников сообщил о том, что в Липецке с Нового года было зарегистрировано более 850 нападений безнадзорных собак на людей, и большинство нападений совершили биркованные собаки.
Это всё, что вам надо знать о липецких гостях».
Фото: https://www.instagram.com/ksenofontov_pv/
Источник: https://t.me/pv_ksenofontov
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