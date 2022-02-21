21.02.2022
20:50
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Общество

Народный депутат Якутии разоблачил липецких зоозащитников

Народный депутат Якутии Павел Ксенофонтов час назад опубликовал на своем Телеграм-канале разоблачение: «Сегодня обиженные липецкие гости, добрались своим заявлением до мандатной комиссии Ил Түмэн. Чтобы вы понимали кто они такие, даю ссылку из открытых источников

ИП Двуреченская Татьяна Игоревна являлась поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 44 384 104 руб.

Топ-5 заказчиков (из 7)

МУ «УГС Г. Липецка»
3 контракта на
37 637 226 руб.

https://www.rusprofile.ru/ip/320482700029094«

Далее известный противник зоозащитников сообщил о том, что в Липецке с Нового года было зарегистрировано более 850 нападений безнадзорных собак на людей, и большинство нападений совершили биркованные собаки.

Это всё, что вам надо знать о липецких гостях».

Фото: https://www.instagram.com/ksenofontov_pv/
Источник: https://t.me/pv_ksenofontov
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