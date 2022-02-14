14.02.2022
21:46
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Происшествия

Липецкие собаколовы — мошенники?

На Джокере появилось видео, как в Якутске в центральном городском парке был устроен жестокой спектакль с отравлением собаки. Авторы видео по съемкам камер видеонаблюдения установили, что в нем «зоозащитники» и липецкие дротеры играли определенные роли.

Источник: из открытых источников
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