Липецкие собаколовы — мошенники?

На Джокере появилось видео, как в Якутске в центральном городском парке был устроен жестокой спектакль с отравлением собаки. Авторы видео по съемкам камер видеонаблюдения установили, что в нем «зоозащитники» и липецкие дротеры играли определенные роли. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Источник: из открытых источников

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