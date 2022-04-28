Глава Якутии встретился с руководителем Транснефть-Восток

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Транснефть – Восток» Денисом Чеплянским.

Генеральный директор передал поздравление от президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева со 100-летием образования Якутской АССР жителям республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между региональным Правительством и компанией.

Айсен Николаев отметил важную роль предприятия в развитии республики. «Конструктивное сотрудничество с крупными компаниями — важный фактор в развитии нашего северного региона. Благодаря партнерским отношениям удаётся улучшать социально- экономическое положение в районах, создавать новые рабочие места, повышать качество жизни людей. Бесперебойная работа нефтетранспортной отрасли имеет стратегическое значение для экономики республики. Совместная работа позволяет нам общими усилиями добиваться решения стратегических задач, поставленных руководством страны», — сказал Глава республики.

Денис Чеплянский рассказал об основных производственных показателях компании, кадровой и социальной политике. ООО «Транснефть – Восток» в полном объеме исполняет обязательства по налоговым отчислениям, в том числе, в прошлом году в бюджет республики и муниципальных образований региона было перечислено 4,2 млрд рублей. Всего, начиная с 2009 года, объём налоговых платежей составил 35,4 млрд рублей.

Предприятие активно участвует в развитии социальной инфраструктуры в регионе. В рамках благотворительной деятельности в течение пяти последних лет компания направила на поддержку социальных проектов 205 млн рублей. Из них почти 70 млн рублей выделено в помощь учреждениям здравоохранения, более 70 млн рублей — на ремонт и материально-техническое оснащение учебными материалами, оборудованием, мебелью классов точных наук в школах Нерюнгри, Ленска, Олекминска, Алдана.

Реализуются проекты, направленные на поддержку национальной культуры. В текущем году финансирование социально значимых проектов будет продолжено. По программе развития социальной инфраструктуры Дальневосточного региона ПАО «Транснефть» запланированы капитальный ремонт и приобретение специализированного оборудования для медицинских и образовательных учреждений.