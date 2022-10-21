21.10.2022
21:54
229

Якутия

Глава Якутии посетил столовую и казарму якутских военнослужащих

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:


После нашей встречи бойцы отправились на ужин. В столовой кормят 3 раза в день. Меню разнообразное, всегда есть овощи, фрукты, свежее мясо. Поговорил с ребятами, питанием довольны, говорят, что вкусно.

Проверил и условия проживания солдат. Казарма недавно отремонтирована — светло, просторно. Спят ребята в общей комнате, для хранения разрешенных уставом личных вещей у каждого солдата есть тумбочки. Есть своя медицинская часть, тренажерный зал и стадион, где проходят тренировки. Хорошие душевые, есть стиральные машины, гладильная. По выходным – банные дни. На территории части есть и молебен, куда ходят верующие.

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх