Глава Якутии посетил столовую и казарму якутских военнослужащих

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:



После нашей встречи бойцы отправились на ужин. В столовой кормят 3 раза в день. Меню разнообразное, всегда есть овощи, фрукты, свежее мясо. Поговорил с ребятами, питанием довольны, говорят, что вкусно.

Проверил и условия проживания солдат. Казарма недавно отремонтирована — светло, просторно. Спят ребята в общей комнате, для хранения разрешенных уставом личных вещей у каждого солдата есть тумбочки. Есть своя медицинская часть, тренажерный зал и стадион, где проходят тренировки. Хорошие душевые, есть стиральные машины, гладильная. По выходным – банные дни. На территории части есть и молебен, куда ходят верующие.