Глава Якутии: Ледоход запаздывает, потому что мало воды

В село Хоринцы Олёкминского района вылетает группа взрывников на вертолёте, чтобы в случае необходимости произвести подрывы льда. Об этом в ходе прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» сообщил Айсен Николаев.

Глава отметил, что в этом году ледоход запаздывает по сроку, так как лёд двигается медленно из-за маловодности Лены. Нижняя кромка ледохода находится в районе села Хоринцы. «Лёд стоит, потому что воды мало. Витим только начал воду в Лену подавать, Олёкма ещё даже не вышла в устье. В целом мы видим, что ледоход проходит в условиях малой водности. Это очень опасно, потому что в таких условиях лед, не разломанный водой, просто стоит, а, когда разломается, из-за маловодности может не подняться, а, наоборот, сесть на дно. В результате несмотря на малое количество воды случались наводнения», – отметил глава.

Завтра по поручению главы Якутии в Олёкминск вылетает первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, чтоб на месте отработать и оперативно принимать решения. «Наш самый главный приоритет – это обеспечение безопасности жизни и здоровья наших людей», – подчеркнул Айсен Николаев.

В целом глава считает, что ледоход проходит спокойно. Подтоплено несколько дворовых территорий на малых реках в селе Ёрт Горного улуса, селе Чагда Кобяйского улуса. Наиболее опасная обстановка прогнозируется на реке Колыма. «Лёд там толстый. В Среднеколымске уже находится оперативная группа, основная часть которой будет переброшена туда 20 мая», – сообщил Глава.