Чертков и Ноев прокомментировали слухи о своих отставках-назначениях

Вчера состоялось заседание Совета директоров АО «РИИХ Сахамедиа». Накануне в информационном пространстве появились слухи о том, что генеральный директор предприятия Алексей ЧЕРТКОВ вот-вот уйдет в отставку. Впрочем, отдельные источники «увольняют» его очень давно, но Алексей Сергеевич благополучно работают по сей день. Назывался и кандидат, который, якобы, сменит его – Афанасий НОЕВ, пресс-секретарь главы Якутии. SakhaLife гадать не стал, обратился к ним обоим.

Афанасий Ноев, пресс-секретарь главы Якутии:

— Насчет назначения меня на пост генерального директора «Сахамеди» — это все слухи и недостоверная информация.

Алексей Чертков, генеральный директор АО «РИИХ Сахамедиа» был не столь категоричен, но более подробен:

— Совет директоров АО «РИИХ Сахамедиа» предварительно утвердил Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год. Документы решено внести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров. Годовой отчет разработан с учетом положений пункта 70.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ЦБ РФ 30.12.2014 г. № 454-П.

Третий год подряд, начиная с 2018 года, АО «РИИХ Сахамедиа» является безубыточным предприятием республики. Объем собственных зарабатываемых средств, несмотря на общую тенденцию сокращения рекламных доходов, составляет до 30%, что является хорошим показателем для предприятий отрасли, учрежденных государством.

Итоги годовой финансовой отчетности АО «РИИХ Сахамедиа» за 2020 год подтверждены аудиторским заключением и ревизионной комиссией. За отчетный период финансово-экономическая деятельность общества была проверена налоговыми органами, проверкой министерства финансов РС(Я).

АО «РИИХ Сахамедиа» является исполнителем государственной программы «Развитие информационного общества на 2020-2024 гг.». Обществом разработана Стратегия развития «Сахамедиа» до 2025 года. Согласно стратегии, управленческие решения будут направлены на перезагрузку медиа общества в направлении преимущественного развития электронных, мультимедийных ресурсов и продвижение контента посредством каналов социальных сетей.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции «Сахамедиа» как и другие СМИ было отнесено к организациям непрерывного цикла, «обеспечивающим печатной продукцией население с целью сохранения

информационной безопасности Российской Федерации и осуществления

культурно-просветительской работы». В период пандемии предприятие полностью выполнило поставленные задачи по производству, выпуску, распространению республиканских печатных и электронных СМИ.

По итогам 2020 года ЯСИА возглавило рейтинг, индекс цитируемости которого составил 185,33. Агентство занимает верхнюю строчку седьмой год

подряд. Разработан новый дизайн главного электронного сайта холдинга YSIA.RU, редакцией освоены информационные онлайн-технологии – подкасты, прямые включения, онлайн трансляции и др.

Журналисты «Сахамедиа» в 2020 г. стали победителями всероссийских

профессиональных конкурсов и премий.

Совет директоров принял план финансово-хозяйственной деятельности «Сахамедиа» на 2021 год.

На годовом общем собрании акционеров совет директоров и ревизионная комиссия общества будут избраны из числа кандидатов, утвержденных в распоряжении Главы Республики Саха (Якутия) от 29.01.2021 № 26-РГ «О кандидатах для избрания в органы управления и контроля стратегических акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), на 2021-2022 корпоративный год».

Кандидаты в новый состав Совета утверждены Распоряжением главы РС (Я) от 29.01.2021 № 26-РГ: Семенов А.А. — министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), Степанов В.Н. — первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я), Амбросьев В.А. — руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), Чертков А.С. — генеральный директор АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа», Алексеева В.В. — начальник правового обеспечения и договоров АО АК «Полярные авиалинии», профессиональный поверенный, Федотов А.А. — первый заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе РС(Я)», профессиональный поверенный.

Так два руководителя прокомментировали слухи вокруг своих персон.