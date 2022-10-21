Айсен Николаев встретился с якутянами в воинской части

Глава Якутии сообщает в своем тгк Айсен Николаев:

Работаю в Приморском крае. Сегодня посетил военную часть, где проходят боевое слаживание наши бойцы из Якутии.

Встретился с нашими мужественными земляками, которые проходят тут военную подготовку. Рад был встретить среди них заместителя председателя Госкомитета Якутии по занятости населения Савву Михайлова, который приехал сюда добровольцем.

Поговорили о мерах поддержки, которые оказываются им и их семьям. Безусловно, это важно. Много вопросов поступило про выплаты, кредиты. Вопросы будут решены, ни одна семья не останется без нашего должного внимания и поддержки. Ребята передали весточки, письма любимым женам и мамам.

Сегодня вечером наших бойцов ждет концерт артистов из Якутии. Ребята с нетерпением ждут их, чтобы послушать песни и мелодии родного края.

Настроение у якутян хорошее, настрой боевой. Все они разного возраста, есть и те, кто раньше участвовал в военных действиях, есть молодые ребята, добровольцы. Но всех их объединяет одно – любовь к Родине и настоящий патриотизм.