Айсен Николаев работает в Сургуте

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Работаю в Сургуте. Встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Владимировной Комаровой. Мы подписали план мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое было заключено нами летом этого года в Якутске. План рассчитан на 5 лет и включает в себя, в том числе, мероприятия по сохранению, популяризации и государственной охране культурного наследия коренных малочисленных народов севера.

Сегодня одна из крупнейших компаний страны — ПАО «Сургутнефтегаз» празднует свой юбилей — 45 лет. Искренне поздравляю коллектив и генерального директора предприятия Владимира Леонидовича Богданова с этой знаменательной датой. «Сургутнефтегаз» вносит свой весомый вклад в развитие Якутии. Это второй налогоплательщик республики после компании «АЛРОСА» и один из крупнейших работодателей — на объектах предприятия трудоустроено свыше 1 400 якутян. Благодаря участию предприятия, в республике строятся и социально значимые объекты. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным во благо развития и улучшения качества жизни жителей наших регионов!