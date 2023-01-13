13.01.2023
16:52
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Якутия

Айсен Николаев прибыл в Оленекский эвенкийский национальный район

С рабочей командировкой прибыл в Оленекский эвенкийский национальный район. Сегодня тут -56°.

Оленекский район – родина и самая большая любовь моего друга, главы района Александра Иванова – Азоки, который безвременно покинул нас в 2020 году. Он всю свою жизнь посвятил служению своей родной земле и его жителям. Талантливый руководитель, пользовавшийся бесконечным уважением земляков, успел сделать очень многое для Арктики.

Посетил замечательный сквер имени Александра Степановича. В прошлом году тут завершились работы по благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как живой стоит Азока в своем самом узнаваемом жилете, меховых штанах и унтах. В правой руке он держит символ Оленекского района – оленьи рога с алмазами, а рядом с ним стоит его гитара. В благоустройстве сквера использовался местный строительный материал – это большие каменные глыбы, каждый из которых рассказывает о самых значимых делах Александра Степановича. Благоустройством сквера занимались все жители Оленька, которые очень любили и хранят память об Азоке.

Фото: t.me/aisen_nikolaev
Источник: t.me/aisen_nikolaev

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