Айсен Николаев: Организации, нарушающие режим ограничений, должны закрываться

В период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября, в Якутии усилят контроль за соблюдением ограничений. В отношении нарушителей должны приниматься строгие меры, заявил глава республики Айсен Николаев на совещании с главами муниципальных районов и городских округов.

Эпидемиологическую ситуацию Николаев назвал «крайне напряженной». Сложной остается обстановка в городе Якутске, но число заболевших растет и в районах. Среди таких районов он отметил Сунтарский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Мирнинский.

Глава выразил обеспокоенность количеством тяжелых больных. В реанимационных отделениях сегодня находятся 184 пациента, из них 38 – в крайне тяжелом состоянии. Растет и число летальных исходов – с начала пандемии вирус унес жизни 1411 человек.

В эти дни Айсен Николаев поручил главам усилить темпы вакцинации, особенно в тех районах, в которых она ниже 70% от плана. По его словам, таких районов сегодня два – Чурапчинский и Намский. То же самое касается и ревакцинации, которую в настоящее время прошли только 25 тысяч якутян.

«Любые нарушители ограничений должны закрываться. Без всяких долгих разговоров, причем закрываться не на день и не на два, а желательно на 30-60 дней. Я прошу Роспотребнадзор и административные комиссии городов и районов в этой части очень серьезно отработать. Не для того эти послабления делаются, чтобы тут же их массово начали нарушать», – сказал он.

Айсен Николаев напомнил главам муниципальных образований, что система QR-кодов вакцинированного или переболевшего продолжит действовать и после нерабочих дней. А те, кому вакцина противопоказана по состоянию здоровья, должны предъявлять на входе медицинскую справку и отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее, чем за 72 часа.

«Есть мнение, что до 7 ноября будем ходить по QR-кодам, а после продолжим как раньше. Нет, коллеги, это уже надолго. Более того, с 8 ноября допуск по ним будет и в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах», – добавил глава.

Он пояснил, что никаких послаблений по работе тех или иных организаций в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, быть не должно.

«Я получаю сейчас обращения от различных групп с предложениями разрешить работать. Но хочу отметить, что Якутия – один из тех регионов, которые приняли наиболее щадящие для бизнеса решения. Всё, что мы могли разрешить, мы и так разрешили. В абсолютном же большинстве регионов практически всё закрыто, кроме продовольственных магазинов, предприятий непрерывного цикла и медицинских учреждений. В некоторых из них даже объявлены комендантские часы, запрещаются въезд и выезд», – сказал Айсен Николаев.