Айсен Николаев: Не должно быть рукотворных пожаров

Решения Президента страны Владимира Путина, полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева позволили республике максимально подготовиться к пожароопасному сезону. Об этом сказал Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24».

«При подготовке к пожароопасному сезону этого года учтены недоработки, которые были в предыдущие годы. Мы смогли это сделать благодаря решению Президента страны, в соответствии с которым выделены плановые федеральные средства в объеме более чем в пять раз превышающие то, что выделялось раньше», – сказал Глава региона.

Как отметил Айсен Николаев, увеличилась штатная численность лесопожарных служб, кратно возросло количество авиачасов по мониторингу и тушению лесных пожаров, значительно улучшилось материально-техническое оснащение.

«Вместе с тем, расслабляться нельзя. С самого начала пожароопасного сезона мы ставим вопрос перед главами муниципальных образований, чтобы все термоточки моментально обслуживались, чтобы не было дальнейшего возгорания», – подчеркнул руководитель региона.

Глава обратил внимание на то, что в самом начале были определенные проблемы по Амгинскому улусу, когда неконтролируемые сельхозпалы начали переходить на леса, и в кратчайшие сроки их потушили. Сегодня один природный пожар в Мирнинском районе локализован и будет ликвидирован.

«В этот период наша главная задача – не должно быть рукотворных пожаров. Уже в конце июня – в июле начнутся природные пожары. Но в данное время пожары носят именно рукотворный характер. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим жителям с просьбой, если вы в лесах находитесь, особенно это касается охотников, рыбаков, максимально соблюдайте правила пожарной безопасности», — сказал Айсен Николаев.

По словам Главы, учитывая опыт прошлого, регионом отработан вопрос о превентивной работе самолета-зондировщика и его дислокации в республике.

«Как раз об этом говорил 10 мая на совещании Президента РФ. Сейчас самолет, который прилетел, работает в течение мая – начале июня. Потом работу продолжит второй самолет, переоборудованный по заказу республики» – поделился руководитель региона.

Напомним, что ранее сообщалось о переоборудовании самолета авиакомпании «Полярные авиалинии» для искусственного вызывания осадков.



