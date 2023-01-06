06.01.2023
20:32
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Якутия

Афанасий Максимов о встрече с Айсеном Николаевым

Афанасий Максимов сообщил в своем тгк Афанасий Максимов Z Chat:
С Айсен Сергеевичем обсудили перспективы развития Арктического нефтегазового кластера Республики Саха. Как заявил министр природных ресурсов РФ А.Козлов , принято решение об увеличении геологоразведочных работ на всей территории РС(Я) для оценки экспортного потенциала углеводородов. АО САХАТЭК имеет 17 лицензий на разработку нефтегазовых участков на территории Булунского и Оленекского улусов.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Козлов: «Мы приняли решение провести геологоразведочные работы по всей Якутии, чтобы оценить потенциал добычи углеводородов и особенно газа. В восточном направлении идет не один, а несколько трубопроводов, потому что это гарантированный доход для нашей страны, стабильные поставки крупному партнеру», – сказал министр.

Фото: тгк Афанасий Максимов Z Chat
Источник: тгк Афанасий Максимов Z Chat
Один комментарий на «Афанасий Максимов о встрече с Айсеном Николаевым»
  1. Адвокат 06.01.2023 20:58

    Айсен рукава засучил как будто решил вчикерить старому

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