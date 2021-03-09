Якутию отметили в исследовании ООН

В исследовании ООН о представительных институтах и моделях самоуправления коренных народов нашу республика была несколько раз упомянута как регион, в котором оказывается всемерная поддержка коренным малочисленным народам Севера, и где наблюдается положительный результат проводимой работы.

В своем докладе Елена Голомарева, председатель постоянного комитета по вопросам КМНС и делам Арктики Госсобрания (Ил Тумэн), отметила, что в России действуют три основополагающих закона, гарантирующих права коренных малочисленных народов, их территории и принципы организации общин. В данное время предпринимаются реальные шаги по развитию их традиционной деятельности. В РФ коренные малочисленные народы могут создавать советы при главах регионов и участвовать в принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы. К примеру, в Якутии юкагиры избирают совет старейшин, который представляет свой народ во взаимоотношениях с властями и выносит решения по жизненно важным вопросам. При Госсобрании действует Ассамблея депутатов – представителей коренных малочисленных народов республики в целях реализации повестки дня коренных народов, обсуждения и поощрения прав коренных народов на участие в законотворческой деятельности.

«По Арктической зоне уже вступил в силу Стандарт ответственности резидентов при взаимодействии с коренными народами, будет утверждена программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России. Но для того чтобы общины смогли пользоваться льготами и преференциями, предоставляемыми для резидентов Арктической зоны, необходимо решить вопросы с формой некоммерческих организаций, которыми обычно являются общины», — подчеркнула Елена Хритофоровна.

Депутат обратила внимание на то, что Госсобрание Якутии выступило инициатором принятия федеральной программы «Дети Арктики», в которой предусматриваются меры социальной поддержки (в части обеспечения образовательных стандартов, здравоохранения, выезда школьников на летние каникулы в южные курорты РФ), рассказала о республиканском законе «О кочевых школах». По словам Елены Голомаревой, «этот закон сохраняет традиции кочевого образа жизни, предоставляет детям бесплатное обучение без отрыва их от родителей, гарантирует доступ к достижениям мировой цивилизации, позволяет изучать собственную историю, приобщает к национальной культуры, традиционной хозяйственной деятельности, обучает родному языку».

Елена Христофоровна Голомарева, народный депутат Государственного собрания (Ил Тумэн), член фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.