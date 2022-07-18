В Якутске воздвигли купол и крест на Храм всех святых

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ принял участие в церемонии воздвижения купола и креста на Храм всех святых в Новопортовском районе города Якутске.

«Издревле по этому случаю существует чин, в котором мы просим Господа благословить очередной этап строительства, в то же время, в момент установления купола и утверждения креста, наш храм станет по-настоящему полноценным православным храмом, исполненным согласно законам и постановлениям православной Церкви, утверждениям святых отцов. Это очень трогательный момент. Мы будем с благоговением совершать его и верить, что Господь подаст новые силы, укрепит дело рук и строителей, и благотворителей к радости людей, православных, к благословенному духовному рассвету нашей Якутии. С самых первых шагов глава республики Айсен Николаев не просто поддержал строительство храма, но курировал, много раз был здесь на разных этапах. Выражаю сердечную благодарность от своего имени и от имени жителей аэропорта», — отметил архиепископ Якутский и Ленский Владыка РОМАН.

По своим размерам это один из самых больших куполов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Храм строится силами неравнодушных горожан и предприятий.

«Установление купола с крестом означает, что мы на самой завершающей стадии строительства Храма всех святых земли русской. Пусть эта стройка будет завершена быстро, и мы сможем присутствовать уже на освящении самого Храма. Этот храм строится всем миром и я выражаю свою глубокую благодарность всем тем, кто вносит свою лепту и поддерживает строительство Храма Всех Святых!», — сказал Айсен Николаев.

Напомним, что 9 мая 2020 года был освящен купол и крест Всехсвятского храма. Храм задуман в качестве храма-памятника воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Строительство началось в 2015 году. Храм строится методом народной стройки, на пожертвования прихожан.