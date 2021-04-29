Страстная пятница 2021 – приметы и что категорически нельзя делать 30 апреля

30 апреля 2021 года наступает великая пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения.

В православии на утрене читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы».

В Великую пятницу предписано соблюдать очень строгий пост, вплоть до полного воздержания от употребления пищи. В православии сохранилось большое количество примет и обычаев, а также запретов, которые актуальны для Страстной пятницы.

Когда в 2021 году Страстная пятница

В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля. Этот день является таковым, когда вспоминаются Страсти Христова.

Страстная пятница в 2021 году: пост

Великая пятница наиболее строгий день Великого поста. Согласно традициям, в этот день лучше полностью отказаться от еды, позволив себе немного хлеба с холодной водой. Это должно происходить вечером — после того, как состоится чин выноса Плащаницы.

Великая пятница 2021 — что категорически нельзя делать 30 апреля

Страстная пятница — особый день сострадания, в этот день был предан Иисус Христос и распят на кресте у горы Голгофы. Спаситель человеческого рода принял мученическую смерть, искупив тем самым людские грехи. Этот день особой скорби, не принято работать, следует посвятить день молитве.

В Страстную пятницу имеется большое количество запретов:

В этот день не принято что-либо делать по дому и заниматься хозяйством. Согласно традициям, хорошая хозяйка должна закончить все дела в Чистый четверг. Мужчинам тоже не рекомендовало заниматься домашними делами.

В пятницу нельзя было боронить, пахать.

В Страстную пятницу под запретом было любое веселье. В частности, нельзя раньше было очень громко смеяться и петь. Так как это день особой скорби.

По вологодским поверьям, если человек не будет ничего есть в Страстную пятницу, то Бог простит ему все грехи, совершённые им со времени последней исповеди. На Харьковщине считалось, что тех, кто воздерживается от пищи в пятницу и субботу на Страстной неделе. «Господь от пекущаго вогня беде заступать».

В Великую пятницу принято не вкушать никакой пищи до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.