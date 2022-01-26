Скоростной флот нуждается в поддержке региональных властей

Именно к такому заключению пришли участники совещания, проведенного министерством транспорта РФ по вопросам дотаций пассажирских перевозок на водном транспорте. В нем приняли участие генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов, директор дочернего предприятия пароходства «Ленатурфлот» Бактыбек Егоров, представители министерства финансов РФ, министерства экономики РФ, ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, руководители речных предприятий ХМАО, Красноярского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Тюменской и Иркутской областей.

Выступавшие руководители предприятий речного транспорта отмечали общие наболевшие вопросы – это устаревание флота, износ береговой инфраструктуры, недостаточное дотирование пассажирских перевозок из регионального бюджета.

Примером положительного опыта работы региональных властей и речных перевозчиков являются Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край, где благодаря большим дотациям (до 85%) процентов, речные перевозки осуществляются бесперебойно и без ущерба для транспортников. Безусловным лидером среди рассматриваемых регионов является ХМАО, где объемы субсидирования тарифов значительно выше остальных регионов и имеют два источника финансирования: региональный и федеральный. На совещании отмечено о том, что в регионе осуществляется программа по реновации и модернизации флота за счет субсидирования, благодаря чему, ХМАО ежегодно приобретается новый флот, двигатели и плавучие стоечные понтоны. В целом, объемы субсидирования речных пассажирских перевозок увеличились с 250 млн. рублей в 2010 году до 600 млн. рублей на сегодняшний день.

Теплоход «Механик Кулибин» (1955 г. постройки)

Под полным контролем правительства Красноярского края находится специализированная компания ОАО «Пассажирречтранс». В первые годы работы предприятия (2006-2009 гг.) региональные бюджетные инвестиции превысили 500 миллионов рублей, большая часть направлена на строительство нового флота. На сегодняшний день объем субсидий составляет свыше 150 млн. рублей, уровень субсидирования – 68 % от экономически обоснованных затрат перевозчика.

В Хабаровском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) ситуация несколько иная. В этих регионах осуществляется субсидирование только убытков перевозчика, возникающих при тарифном регулировании.

К примеру, в Якутии субсидии выделяются фактически только на покрытие текущих затрат, без учета инвестиционных потребностей. Уровень субсидирования – 40 % без учета каких-либо ремонтных и модернизационных затрат. Такое же положение дел в Иркутской области и Хабаровском крае. Как результат, основные перевозчики — ООО «Ленатурфлот», ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», ООО «Пассажирское райуправление» находятся в неблагоприятном финансовом состоянии. Ситуация осложнена еще тем, что ОАО «Осетровский речной порт» с 2014 года прекратил деятельность в части речных пассажирских перевозок.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов обозначил проблемы пассажирских перевозок: в первую очередь, это замена скоростного флота, во-вторых, модернизация судов, и, в третьих, пожалуй, самым глобальным, остается вопрос о реконструкции причальных сооружений и строительства береговой инфраструктуры.

На сегодняшний день на балансе транспортных компаний находятся дебаркадеры и понтоны, необходимые для посадки-высадки пассажиров. Содержание и уход за береговой инфраструктурой с каждым годом становится дороже: дебаркадеры нуждаются в капитальном ремонте, либо подлежат полной замене, так как существующие ныне условия для посадки-высадки пассажиров не соответствуют новым правилам безопасности РРР. Необходимо строительство до 35 дебаркадеров и проведение реконструкции и капитального ремонта портов Якутск и Тикси (Неелово). В городе Якутске из пять пассажирских причалов функционируют два, но и те находятся в аварийном состоянии. Сумма капитального ремонта причальной стенки в городе Якутске — от 200 млн. рублей. Транспортные компании не должны следить и нести затраты по уходу и ремонту дебаркадеров и понтонов.

При этом, необходимо учитывать, что по пути следования водного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, находится более 40 населенных пунктов, 90% из них не имеют транспортной доступности в летний период, кроме санавиации и речного транспорта. Для обеспечения населения транспортной доступностью необходим скоростной водный флот.

Кроме того, говорили и о незамедлительной замене или полной модернизации судов. Из 20 единиц скоростного флота только 3 единицы не превысили нормативный срок эксплуатации.

По маршруту Якутск-п.Тикси (Неелово) необходимо заменить единственный теплоход проекта 646 «Механик Кулибин» 1955 года постройки, осуществляющий перевозку пассажиров в районы Крайнего Севера. «Механик Кулибин» морально и физически устарел, альтернативы доставки пассажиров и груза в летний период кроме авиации у населения п. Тикси нет, а авиация не способна взять на себя нагрузку по вывозу и завозу пассажиров и груза в больших объемах.

Представители министерства экономики и министерства финансов РФ заверили, что будет разрабатываться механизм дотаций пассажирского скоростного флота из федерального бюджета для тех регионов, у которых сегодня уровень субсидирования остается низким.

Очевидно, что в решение озвученных вопросов должны включиться и региональные власти. По словам участников совещания, необходимо провести экспертную оценку сегодняшнего состояния речных пассажирских перевозок, определиться с формой отношений с оператором или операторами пассажирских перевозок, спланировать реальный бюджет поддержки отрасли, определить границы компетенций участников транспортного процесса.