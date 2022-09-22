Сардана Авксентьева: Не могу объяснить непропорциональность цифр мобилизации по регионам…

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева в своем телеграм-канале Сардана сообщает:

Смотрю цифры по мобилизации по регионам — и не могу обьяснить их непропорциональность. За мобилизацию отвечают главы субъектов. Если верить открытым источникам, наблюдается неравномерность между субъектами, а внутри — между городским и сельским населением. Андрей Картаполов, председатель думского комитета по обороне, генерал-полковник, отметил, что «каждый субъект РФ получает разнарядку исходя из своих возможностей». «Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха – Якутию. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», – сказал Картаполов. Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что регион должен будет представить порядка 2500–3000 человек. Это 0,9% от мужчин призывного возраста — 20 — 59 лет. Новосибирская область — чуть больше 2000 человек (0,27%). Калмыкия — приблизительно 1000 человек (1,41%). А теперь Якутия — 4750 человек. Это 1,66% мужчин. При этом по доходящей до меня информации, десятки людей призывают из одного села. В том числе, из сел, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Дословно цитирую вопрос из комментариев: «почему из северных Улусов собирают всех дееспособных мужчин? из 300 численного населения 47 человек получили повестки о мобилизации ,из некоторых деревень по 60 людей все без разбору получают повестки. Учитывайте сложную паводковую ситуацию в Верхоянском Районе и других северных Улусах». Я не понаслышке знаю, как живется там в -55. Если еще и мужчины уйдут, семьям придется непросто. Как выстраивалась логика этих цифр? О какой пропорциональности речь?