Презентована книга об уникальном Дюпсюнском роде Афанасьевых

Вчера, 14 октября 2021 г., в Историческом зале Национальной библиотеки прошла презентация новой книги историка-краеведа, заведующей кафедрой общих дисциплин Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Анны МОЯКУНОВОЙ «Дюпсинский род Афанасьевых в истории Якутии». Книга вышла в свет еще летом, но в силу известных причин ее презентация задержалась, но уже разошлась по читателям и библиотекам, вызвав неподдельный интерес любителей истории и краеведения.

Анна Альбертовна– серьезный исследователь, она последовательно и целеустремленно занимается однажды выбранной в годы студенчества темой – историей выдающихся семей Якутии. Ее девиз – «Без патриота нет Родины».

Ее статью «Из истории формирования национальной элиты в Якутии (конец XVII-XVIII В.)», написанную еще в 2008 году, можно найти на сайте https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-formirovaniya-natsionalnoy-elity-v-yakutii-konets-xvii-xviii-v

Как книголюб и коллекционер, хотел бы прочитать написанную А. Моякуновой в соавторстве с А.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ статью «Местная интеллигенция и частное коллекционирование в Якутии в конце XIX — начале XX веков».

В прошлом году у нее вышла еще одна статья той же тематики: «Из истории общественной мысли на рубеже XIX–XX вв.: к вопросу об авторстве псевдонима «Якут».

Я познакомился с ней три года назад на презентации ее первой самостоятельной книги «По следам Трофима Васильевича Павлова (Попова). Тэрэппиин Атыыһыт суолунан: Сборник архивных документов, статей, воспоминаний)». Эта книга привлекла мое внимание тем, что в ней была подробно рассказана судьба моих земляков – уроженца Вилючанского наслега, известного якутского купца 2 гильдии, почетного инородца Хочинского улуса Трофима ПАВЛОВА и его семьи – сыновей Петра, Михаила и внука Андрея, сыгравших значительную роль в развитии западного региона Якутии в судьбоносный период на стыке 19 и 20 веков и в годы гражданской войны.

Об устьалданском роде АФАНАСЬЕВЫХ я был наслышан еще с тех пор, когда начал работать учителем в Курбусахской школе-интернате в далеком 1974 году. Супруг моей тети Екатерины Ивановны МЕСТНИКОВОЙ И.С. ПОРТНЯГИН был в то время заведующим Усть-Алданским РОНО, дружил с профессором ЯГУ Виктором Федоровичем АФАНАСЬЕВЫМ-АЛДАНСКИМ (правда, он из другой ветви многочисленного рода Афанасьевых). Иосиф Семенович много рассказывал о лучших людях Усть-Алдана дореволюционного и послереволюционного времен.

Новая книга «Дюпсинский род Афанасьевых в истории Якутии» является солидным научным трудом, содержит обширный научный аппарат – собранное, исследованное и проанализированное автором огромное количество архивных материалов, подлинных документов, редких фотографий. Удивляет и восхищает, что все это проделано ею в свободное от основной работы время.

В своей книге Анна Моякунова исследует судьбу настоящих патриотов своей земли – прогрессивного богача Дюпсинского улуса Алексея Петровича АФАНАСЬЕВА и его потомков Афанасьевых, НЕУСТРОЕВЫХ, НИКИФОРОВЫХ и БЕЛОЛЮБСКИХ. Глава рода Петр Павлович Афанасьев и его сын А.П. Афанасьев были одними из тех, кто занимался перевозкой грузов по северному направлению – Верхояно-Колымскому тракту и на восток – по Якутско-Аянскому тракту, а внук Петр Алексеевич содержал ямские станции Верхоянского тракта. В числе их потомков общественный деятель, ученый, писатель, журналист, предводитель якутской интеллигенции начала XX века, организатор «Союза якутов», один из зачинателей якутской литературы и театра Василий Васильевич НИКИФОРОВ — Күлүмнүүр, также первые в улусе получившие высшее образование в Центральной России люди– архитектор, юрист, врач, фармацевт. В книге немало материалов, в которых прослеживается связь Афанасьевых с другими родами, в частности, известными братьями Марковичами – СЛЕПЦОВЫМИ из Восточно-Кангаласского (ныне – Мегино-Кангаласского) улуса, нашими земляками ПОПОВЫМИ из Хочинского (ныне Сунтарского) улуса – предками народного поэта Якутии Леонида ПОПОВА.

Сама Анна Моякунова выросла в селе Вилючан Сунтарского улуса. Об этом поселке узнал я где-то лет в десять, когда впервые увидел северных оленей в районном центре – селе Сунтар. Отец мне рассказал, что в отдаленном наслеге вплоть до середины 60-х годов содержали оленей. Позже вся Якутия узнала, что вилючанская земля является своего рода питомником прогрессивных людей Сунтарского района. Оттуда вышла целая плеяда выдающихся личностей – советские-партийные, хозяйственные руководители, директора крупных школ, главы улусов, министры, представители творческой и научной интеллигенции – ПАВЛОВЫ, АКИМОВЫ, НИКИФОРОВЫ, НИКОЛАЕВЫ, ОМУКОВЫ, ПОДРЯСОВЫ, ГРИГОРЬЕВЫ и др. И на такой благодатной земле выросла наша героиня.

На презентации выступили директор Национальной библиотеки Василий Борисович БОРИСОВ, заместитель главы Усть-Алданского улуса Петр Иванович ПОПОВ, советник кандидаты исторических наук – рецезент книги, преподаватель автора, заведующая кафедрой всемирной, отечественной истории, этнологии и археологии исторического факультета СВФУ Юлия Никифоровна ЕРМОЛАЕВА, доцент этой кафедры Наталья Николаевна РАДЧЕНКО и ведущий научный сотрудник отдела истроии и арктических исследований ИГИи ПМНС СО РАН, автор попудярного эссе о языке народа саха Лия Иннокентьевна ВИНОКУРОВА, основоположник концепции национальной школы, доктор педагогических наук,

общественный деятель Егор Петрович ЖИРКОВ, заместитель директора Национального архива Наталья Степановна СТЕПАНОВА, краевед-любитель Яков Семенович СИВЦЕВ. Модератором выступил коллега автора, кандидат исторических наук Егор Петрович АНТОНОВ, который провел презентацию просто великолепно. Все выступившие высоко оценили книгу, пожелали автору в ближайшем будущем защитить диссертацию на соискание ученой степени.

Советник И.И. НИКОЛАЕВ передал виновнице торжества поздравление от имени Ил Дархана А.С. НИКОЛАЕВА и вручил грамоту главы РС(Я).

Я со своей стороны высказал пожелание, чтобы Анна Альбертовна задумалась над возможностью создания на НВК “Саха” цикла исторических передач о выдающихся семьях Якутии.

Моя видеосъемка: