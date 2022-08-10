Фонд «Харысхал» выиграл грант Владимира Потанина

Сумма гранта составляет более 4,3 млн рублей.

Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» стал победителем конкурса Фонда Потанина «Точка опоры». Сумма выигранного гранта составляет более 4,3 млн рублей.

Деньги пойдут на создание инклюзивных мастерских по керамике и пошивочного цеха, где будут работать молодые люди с инвалидностью и мамы детей с инвалидностью.

Всего на конкурс было подано 274 заявки. Победителями признаны 70 НКО из 25 регионов страны.

«Фонд продолжает поддерживать ведущие НКО, работающие с самыми незащищенными и уязвимыми группами населения. Конкурс «Точка опоры» показал, что такая поддержка сейчас очень нужна и востребована: заявок от участников оказалось так много, что мы приняли решение увеличить грантовый фонд с 450 млн до почти 550 млн рублей – с целью поддержать как можно большее число организаций. Помогать НКО в их стремлении вне зависимости от внешних обстоятельств сохранять и наращивать масштабы, уровень и объемы поддержки, которую они оказывают своим целевым группам – одна из главных задач для фонда, ведь от этого зависит и качество жизни множества людей, и устойчивость некоммерческого сектора в целом», — сообщила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Конкурс «Точка опоры» призван поддержать инфраструктурные социально ориентированные негосударственные некоммерческие организации.