Дело о взятках в мэрии: под домашним арестом остался только Докалов

Якутский городской суд продолжает изменять меру пресечения для арестованных по делу о взятках в мэрии сотрудника административной комиссии Окружной администрации города Якутска Дьулустана Тоскина и двоих предпринимателей Виктора Докалова и Юрия Кошелева.

В сентябре видео их эффектного задержания с наручниками (см. видео) произвело большой резонанс.

Видео задержания подозреваемых по делу в взятках в мэрии



Вначале Докалова и Тоскина посадили в СИЗО, а Кошелев под домашний арест. Затем в ноябре горсуд отправил всех троих под домашний арест.

А недавно, 6 декабря, судья Елена Протопопова отказала в ходатайствах следствия о продлении меры пресечения Юрию Кошелеву и Дьулустану Тоскину, удовлетворив его только в отношении Виктора Докалова. Теперь один Докалов останется под домашним арестом.

Виктор Докалов

Напомним, что начале сентября громко задержали по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере сотрудника административной комиссии Окружной администрации города Якутска Дьулустана Тоскина и двоих предпринимателей Виктора Докалова и Юрия Кошелева.

Дьулустан Тоскин

Как сообщала пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я), предварительно установлено, что Дьулустан Тоскин лично и через посредников получило от двух владельцев развлекательных заведений денежные суммы на общую сумму более 600 тысяч рублей в качестве взятки за общее покровительство и несоставление протоколов об административных правонарушениях за систематическое нарушение ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Злоумышленники, в свою очередь, получали от чиновника информацию о планируемых рейдовых мероприятиях в период пандемии и бесплатно предоставляли работнику администрации услуги саун, гостиниц и баров. Следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 и частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Кстати, вишневый Lexus LX 570, который фигурирует в видео ареста, благополучно вернулся хозяину. Ведь находясь под домашним арестом по делу о взятках «игорный король», «игорный король» Якутска Юрий Кошелев сумел выиграть процесс в Верховном суде РС(Я) у судебных приставов, обязав их снять арест со своего внедорожника Lexus LX 570, за рулем которого он был задержан в начале сентября за дачу «антиковидных взяток» сотруднику мэрии Якутска.

Юрий Кошелев и его Лексус