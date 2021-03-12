Ушел из жизни известный музыковед Эдуард Алексеев

О кончине известного музыковеда и фольклориста сообщает якутская диаспора.

«10 марта 2021 года в 12:30 дня, на 83-м году жизни, после двухнедельной госпитализации в следствии инсульта в палате отделения нейрохирургической интенсивной терапии Бостонского медицинского центра Тафтс, мирно и безболезненно, в окружении жены и детей, с вашими молитвами и добрыми пожеланиями, ушёл из жизни

АЛЕКСЕЕВ

Эдуард Ефимович»



Справка

Эдуард Ефимович Алексеев (род. 1937, Якутия) ― советский этномузыковед.

За годы своих научных изысканий провёл множество обширных полевых исследований традиционной музыки коренных народов Сибири и других регионах бывшего Советского Союза.

Его работы посвящены теоретическим проблемам лада, мелодической интонации, тембра и нотной записи, а также социологическим и психологическим аспектам музыкального восприятия.

С 1972 по 1992 год Эдуард Алексеев был председателем фольклорной комиссии Союза советских композиторов. Он также занимал должность заведующего кафедры общей теории фольклора в Государственном институте искусствознания в Москве.

Окончил Московскую консерваторию, где был учеником профессора Льва Мазеля. Продолжил обучение в аспирантуре в Государственном институте искусствознания; его научным руководителем был видный этномузыковед профессор Виктор Михайлович Беляев. Получил степень кандидата и доктора искусствоведения в ГИИ.

Эдуард Алексеев является автором более 100 научных публикаций на русском языке, в том числе таких монографий, как «Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни)» (1976), «Природа подачи в примитивном пении» (1986), « Фольклор в контексте современной культуры» (1988) и «Нотная запись народной музыки: Теория и практика» (1990).

С 1997 г. проживал в Бостоне, штат Массачусетс, США.