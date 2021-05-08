Сегодня день рождения общественных деятелей, журналиста и деятеля культуры

Сегодня, 8 мая исполнилось 62 года Олегу Владимировичу ТАРАСОВУ, народному депутату Республики Саха (Якутия) III, IV и V созывов, заслуженному энергетику Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику РАО ЕЭС России. В этот же день исполнился 6о лет Сергею Петровичу СИДОРОВУ, председателю общественного Совета при Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте РФ. Сегодня отмечает свой день рождения Марина МИГАЛКИНА, известный журналист, администратор телеграмм-канала «Якутия2100». 8 мая отмечает свой день рождения Людмила Григорьевна ЛУКИНА, основатель клуба ветеранов «Камелек» Горного улуса, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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