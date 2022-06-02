Открытое письмо главе Якутии от родителей детей школы-лаборатории СВФУ «СЭРГЭЛЭЭХ»

Главе Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВУ

Открытое обращение родителей (сотрудников СВФУ) детей, обучающихся в школе-лаборатории СВФУ «СЭРГЭЛЭЭХ»

Уважаемый Айсен Сергеевич!

Мы, родители детей, обучающихся в школе-лаборатории СВФУ «Сэргэлээх», обращаемся к Вам с просьбой защитить интересы и права наших детей, попавших в сложную ситуацию в связи с отсутствием помещений для организации учебного процесса. На днях, в канун Дня защиты детей, и.о. ректора СВФУ, Саввиновым В.М. направлено письмо с административным предписанием на имя директора ЯГНГ имени А.Г.иН.К. Чиряевых Валентины Семеновны Пермяковой о необходимости до 07.06.2022 г. освободить федеральные площади, занимаемые нашими классами в связи с тем, что Договор безвозмездного пользования помещениями прекратил свое действие.

Айсен Сергеевич, за этим сухим письмом с предписанием административного правонарушения, видимо руководители нашего университета, забыли о том, что данная общеобразовательная школа создавалась предыдущим ректором Евгенией Исаевной Михайловой, для нас, родителей, которые трудятся в СВФУ, которые посвятили свою жизнь святому делу, как учительство, обучая и воспитывая целые поколения людей с высшим образованием, взрастив не одну плеяду научных кадров республики. Впервые, за многие годы, сотрудник университета мог позволить себе оставить ребенка возле работы и не объезжать весь город и не бежать с пылу с жару к своим подопечным вести занятия. В любой развитой стране, создание удобств для своих сотрудников стоит в приоритете, у нас же стараются сломать, то, что уже имеется. Ведь по факту, на улицу выпроваживают сегодня 300 детей, обучающихся данной школы, еще 31 заявление от родителей-сотрудников университета лежат к поступлению в 1 класс на новый 2022-2023 уч.г.

В Якутске катастрофическая нехватка школьных мест, в классе обучаются более 40 детей, что противоречит любым СанПин требованиям. Наша школа «Сэргэлээх» входит в малочисленное количество школ с якутским уклоном обучения. Более пятидесяти школ действуют, из них, всего 3 школы сегодня являются национальными. Мы очень довольны педагогами, трудящимися во благо наших детей, за девять лет, наша школа стала единым коллективом, командой, семьей. Преданность делу наших педагогов, их неукротимый энтузиазм и оптимизм, профессионализм доказываются победами наших детей во всех сферах, начиная с предметных олимпиад заканчивая спортивными показателями и творческими конкурсами.

Айсен Сергеевич, это крик о помощи, так как мы прошли все возможные пути и этапы переговоров с действующим ректором и руководством СВФУ. Письма были направлены в адрес Омбудсмена РС (Я) по правам детей Т.В. Васильевой со сбором подписей более 500 родителей, мэру города Якутска Е.Н. Григорьеву, ходили на совещания управления образования города Якутска, не один раз к самому ректору СВФУ, пытались добиться правды и через обращение к Депутату Ил-Тумэн РС (Я) Ф.В. Габышевой, но результат мы получили такой, что сегодня нам самостоятельно приходится думать и решать, где будут учиться наши дети с нового 2022-2023 учебного года.

Мы понимаем все юридические и бюрократические моменты современной жизни. Но, мы не сомневаемся, что из любой ситуации есть выход без причинения ущерба и вреда нашим детям. Уверены, что и федеральные власти, на которые ссылается руководство университета, пойдут на встречу реализации такого проекта, как общеобразовательная школа на базе федерального вуза. На практике, несколькими федеральными вузами открыты и успешно действуют общеобразовательные школы-интернаты. Для этого, вузы получили лицензии на реализацию образовательной деятельности общего и среднего образования.

Столько слов говорится о сохранении и развитии национальной культуры, традиции, самобытности, родного языка, а на деле, получаем разрушенные надежды сотни детей и их родителей. В юбилейный год Якутии, в честь столетия ЯАССР, в память о наших великих предках как Алексей Елисеевич Кулаковский, Исидор Никифорович Барахов, приумножим добрые дела, создадим условия для процветания будущего поколения народа Саха!

С Уважением, верой и надеждой, родители ЛО СВФУ «Сэргэлээх»