19.10.2021
19:40
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Официально

Минздрав Якутии о вскрытии трупа с COVID-19

В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация, что Республика Саха (Якутия) стала первой в мире, которая провела вскрытие трупа с использованием COVID-19.  Якобы, когда министерство здравоохранения РС(Я) узнало об этом исследовании, оно немедленно изменило протокол лечения COVID-19 и ввело аспирин своему положительному пациенту.  Они начали давать пациенту по 100 мг аспирина и имромака.

Министерство здравоохранения Якутии опровергает указанную информацию. Лечение больных коронавирусной инфекцией и проведение патологоанатомических вскрытий проводится по методическим рекомендациям Минздрава РФ, где четко прописаны алгоритмы действия медицинских работников.

В случае смерти в стационаре больного с установленным при жизни диагнозом COVID-19 или отнесенного к категории «подозрительный и вероятный случай COVID-19» патологоанатомическое вскрытие проводится в соответствии с Федеральными законами, в специально перепрофилированных для подобных вскрытий, в том числе, межстационарных патологоанатомических отделениях, с соблюдением правил биобезопасности. 

Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемые при «цитокиновом шторме», применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Такой стандарт лечения позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
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