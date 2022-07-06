Минобрнауки Якутии: часы на изучение родных языков и литературы не сокращены

В марте этого года Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства просвещения Российской Федерации и Института стратегии развития образования РАО были направлены предложения к проектам примерных основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования в части увеличения часов на изучение родного языки и литературы.

В рамках заседания рабочей группы по родным языкам народов Сибири и Дальнего Востока при экспертно-консультационном совете межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по образованию и науке были проведены рабочие встречи с заместителем директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ и директором Института развития содержания образования.

Результатом стало внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, в том числе в части увеличения объема аудиторной работы в начальной школе с 3190 часов до 3345 часов, в основной школе – с 5549 до 5848 часов в соответствии с СанПиН. Увеличение часов дает возможность полную и качественную реализацию примерных программ учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература».

Сравнительная таблица часов по родному языку и литературе в учебном плане начального общего образования (1-4 классы):

Учебные планы Действующий ФГОС Обновленный ФГОС Вариант 4 (с изучением родного языка) 12 12 Вариант 5 (с обучением на родном языке) 21 20

В варианте 5 будет 20 часов за 4 года обучения, т.е. по 5 часов в неделю, из которых 3 часа распределяются на родной язык, 2 часа на родную литературу.

Сравнительная таблица часов по родному языку и литературе в учебном плане основного общего образования (5-9 классы):

Учебные планы Действующий ФГОС Обновленный ФГОС Вариант 5 (с изучением родного языка) 15 15 Вариант 6 (с обучением на родном языке) 20 18

В варианте 6 будет 18 часов за 5 лет обучения, т.е. по 3-4 часа в неделю.

Таким образом, существенного снижения часов на изучение родных языков и литературы нет. Недостающие часы образовательные организации, могут дополнить часами внеурочной деятельности.

Также добавим, что создание условий для обучения на родном языке и родному языку — это одна из ключевых задач государственной языковой политики Республики Саха (Якутия). В республике действует стратегически важный документ «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», направленный на создание оптимальных условий для сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия). В рамках программы проводится большая работа по сохранению и развитию родных языков. Разрабатываются и издаются учебные и учебно-методические материалы по родным языкам, образовательный портал для педагогов и обучающихся для изучения якутского языка, литературы и языков КМНС. На портале размещены электронные формы учебников, учебные пособия; электронная библиотека, содержащая методические образовательные издания, литературные произведения, входящие в школьную программу; архивная видеотека уроков якутского языка; интерактивные игры, видеофильмы и мультфильмы на родном языке.