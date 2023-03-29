II юношеские научные чтения им. Сергея Королева в Якутске

Дорогие участники, уважаемые руководители, родители!

В Якутске продолжаются II открытые межрегиональные юношеские научные чтения им. Сергея Павловича Королева.

С 1 по 4 апреля состоится очный этап чтений.

Для участия в чтениях приглашены почетные гости и партнеры по аэрокосмическому образованию:

— Артемьев Олег Германович, Герой РФ, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира.

— Кучейко Алексей Анатольевич, генеральный директор научно- исследовательской компании «РИСКСАТ», к.т.н., доцент МАИ.

— Мороз Ольга Юрьевна, заместитель генерального директора НИК «РИСКСАТ», научный руководитель проектной сессии «Арктика и космос», член Федерации космонавтики РФ.

— Тушавина Ольга Валериановна, директор 6 Аэрокосмического института МАИ, к.т.н., доцент МАИ.

В течение 3-х дней 212 участников, отобранных по итогам 1 этапа, примут участие в очном этапе Чтений по 8 секциям: «КОСМОЮНИОРЫ», «История авиации и ракетно-космической техники», «Основы дистанционного зондирования земной поверхности. Результаты космической деятельности в образовании и культуре, повседневной жизни», «Научно-техническое творчество молодёжи», «Информационные и мультимедийные технологии «IT-ВСЕЛЕННАЯ», «Космонавтика и Культура», «Медико-биологическая», «Мы рисуем космос».

4 апреля в актовом зале Центра цифрового образования детей «IT-куб» состоится торжественное награждение победителей и призеров Чтений. Победители и призеры получат дипломы, грамоты, призы.

В числе членов жюри: научные сотрудники Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Института проблем нефти и газа СО РАН, преподаватели СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКИ, Якутского авиационного технического училища гражданской авиации им. В.И. Гришукова, Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина, Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, колледжа креативных индустрий «Айар Уустар», педагоги образовательных организаций городского округа «город Якутск», РС(Я).

Организаторы мероприятия: Окружная администрация города Якутска, Управление образования Окружной администрации города Якутска, НИК «РИСКСАТ» г. Москва, Центр технического творчества и Центр цифрового образования детей «IT–куб. Якутск», НПСОШ №2, СОШ №5 им. Н. О. Кривошапкина, СОШ № 30 им. В. И. Кузьмина, СОШ № 33 им. Л. А. Колосовой, НГ «Айыы Кыьата», Детский технопарк «Кванториум» Дворца детского творчества имени Ф. И. Авдеевой, Хатасский дом творчества «Ситим».

Подробнее на сайте Управления образования г. Якутска https://yaguo.ru/node/12953