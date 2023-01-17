Айсен Николаев назвал четверку лучших чиновников Якутии

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev назвал лучших чиновников правительства Якутии:

По моему поручению администрация главы и правительства республики провела серьезную работу по комплексной оценке работе руководителей органов госвласти. Хочу отметить четырех руководителей, которые показали лучшие результаты.

Это министр труда и социального развития Елена Александровна Волкова;

председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Дмитрий Николаевич Лепчиков;

председатель госкомитета по занятости населения Елена Виссарионовна Калашникова;

постоянный представитель РС (Я) при президенте РФ Андрей Сандаминович Федотов.

Коллаж тгк КП-Якутия

Оценка проведена администрацией главы РС (Я) и правительства РС (Я) по 24 показателям по 7 критериям.

Оценкой охвачены показатели, достигнутые по отраслям курирования, вовлеченность руководителей в текущую повестку, умение и активность взаимодействия с общественностью, качество управления своей командой, внимание к качеству сервисов своей отрасли и потребностям людей.

4 и более балла (выше среднего) набрали 7 руководителей, в том числе министерство труда и социального развития, государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности, государственный комитет по занятости населения, постоянное представительство Якутии в Москве.

Более половины руководителей министерств и ведомств получили средние оценки от 3 до 4 баллов.

Комплексная оценка работы руководителей министерств будет проводиться ежеквартально, также исполнение персональных поручений с этого года будет включаться в трудовые контракты руководителей ИОГВ, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).