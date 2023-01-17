17.01.2023
18:42
709

Официально

Айсен Николаев назвал четверку лучших чиновников Якутии

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev назвал лучших чиновников правительства Якутии:

По моему поручению администрация главы и правительства республики провела серьезную работу по комплексной оценке работе руководителей органов госвласти. Хочу отметить четырех руководителей, которые показали лучшие результаты.

Это министр труда и социального развития Елена Александровна Волкова;

председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности Дмитрий Николаевич Лепчиков;

председатель госкомитета по занятости населения Елена Виссарионовна Калашникова;

постоянный представитель РС (Я) при президенте РФ Андрей Сандаминович Федотов.

Коллаж тгк КП-Якутия

Оценка проведена администрацией главы РС (Я) и правительства РС (Я) по 24 показателям по 7 критериям.

Оценкой охвачены показатели, достигнутые по отраслям курирования, вовлеченность руководителей в текущую повестку, умение и активность взаимодействия с общественностью,  качество управления своей командой, внимание к качеству сервисов своей отрасли и потребностям людей.

4 и более балла (выше среднего) набрали 7 руководителей, в том числе министерство труда и социального развития, государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности, государственный комитет по занятости населения, постоянное представительство Якутии в Москве.

Более половины руководителей министерств и ведомств получили средние оценки от 3 до 4 баллов.

Комплексная оценка работы руководителей министерств будет проводиться ежеквартально, также исполнение персональных поручений с этого года будет включаться в трудовые контракты руководителей ИОГВ, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Фото: коллаж тгк КП-Якутия, фото Андрея СОРОКИНА, ЯСИА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх