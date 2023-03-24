Якутянка — «Королева студенчества» международного конкурса

Якутянка Айыына Пудова победила на международном конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества», который проходил в Минске.

Айыына учится на 3 курсе Института психологии СВФУ и работает тренером по зумбе. Девушка занимается флористикой, моделингом, волейболом. «Я играю на нескольких музыкальных инструментах. Являюсь тренером по Зумба. Мое жизненное кредо: все, что ни делается — к лучшему», — рассказала Айыына.

Отметим, что для Айыыны это не первый конкурс красоты, в котором она принимает участие. Так, в 2017 году она боролась за титул «Мисс Республика Саха (Якутия). Девушке удалось стать первой вице мисс.

Кстати, в следующем году конкурс «Королева Студенчества» пройдет в Якутии. Поздравляем от всей души и желаем Айыыне дальнейших достижений!



