01.12.2022
09:12
154
Конкурс
Вечерка отмечена дипломами Всероссийского конкурса
Согласно решению жюри Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского «Золотой гонг — 2022» издание «Якутск Вечерний» награждается дипломами второй степени — «Газета года» и «Новая жизнь старой газеты»!
Поздравляем коллег!
Фото: тгк Якутск Вечерний
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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