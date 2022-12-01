01.12.2022
09:12
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Конкурс

Вечерка отмечена дипломами Всероссийского конкурса

Согласно решению жюри Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского «Золотой гонг — 2022» издание «Якутск Вечерний» награждается дипломами второй степени — «Газета года» и «Новая жизнь старой газеты»!

Поздравляем коллег!

Фото: тгк Якутск Вечерний
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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