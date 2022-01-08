Старый Новый год 2022 – приметы и гадания

Прошли новогодние каникулы, но еще не закончилась череда праздничных дней! Скоро наступает один из странных народных праздников в России – Старый Новый год!

Россияне к 2021 году уже как-то привыкли отмечать Новый год дважды – 1 и 14 января. Но это не просто потому, что мы так любим праздновать. Даже дело не в том, что мы любим поесть и потанцевать. Некоторые не задумываются о древних обычаях, а празднуют Старый Новый год по привычке, потому что всегда так делали.

14 января 2022 – праздник Василия, издавна отмечается в России

У римлян день преподобной Мелании традиционно завершал год, а день святого Василия начинал новый. В народном воображении эти образы превратились в устойчивую пару, стала привязана к реальным историческим фигур: князя Владимира и его матери Малуши.

В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый Год – праздник, непонятный для иностранцев. Никто толком не может сказать – в чем же Старый Новый Год отличается от традиционного, привычного всем Нового Года? Конечно, со стороны, казалось бы, дело только в расхождении дат.

Однако, все мы относимся к Старому Новому Году как к вполне самостоятельному народному празднику, способному продлить еще на некоторое время очарование начала нового года. А, может быть, и даже впервые его почувствовать.

Есть две причины появления уникального праздника: изменение даты начала Нового года и позиция Русской Православной церкви, отказавшейся перейти на Новый стиль.

Старый Новый Год 20221: История праздника

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия, и связано это было с земледельческим циклом. С принятием христианства на Руси юлианский календарь начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 сентября. Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце XV века в России власти официально определили начало Нового года – 1 сентября.

Но указу царя Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю. После революции в 1918 г. большевики перешли на григорианский календарь. В результате чего образовалась разница в 13 дней.

Так образовались два празднования Нового года — по новому и старому стилю.

Старый Новый Год 2022: Традиции праздника

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания.

И ещё был своеобразный обряд – варение каши. В новогоднюю ночь, в 2 часа, старшая из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя – они просто стояли на столе. Затем все садились за стол, и старшая из женщин начинала размешивать кашу в горшке, произнося при этом определённые ритуальные слова – крупа обычно была гречневая.

Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила в печь – с поклоном. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. Если горшок был просто полным, а каша – наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать счастливого года и богатого урожая – такую кашу наутро съедали. Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался – это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали.

Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, варёными или запечёнными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали «свинятником» – покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии, и приносить хозяевам хорошую прибыль.

Современный Старый Новый год сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января.

Например: загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское; посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть; отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторным пожеланиями добра и здоровья; положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку, после чего ее можно убрать.

И все-же, не обращая внимание на то, что этот день не является выходным, популярность Старого Нового Года растет все больше и больше.

Гадания на Старый Новый год 2022

Гадание (с валенком) на «сторону», в какую выйдешь замуж

Это наиболее известный и распространённый вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха

Это хорошо известное из литературы гадание. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу, и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребёнка

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.

Гадание с петухом (курицей)

В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладется зеркало, иногда приносится курица. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к воде — склонность к пьянству, если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником».

Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха

После определенных действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. «Хриплый» лай сулит старого жениха, а «звонкий» — молодого.

Гадание с кольцом на вызывание образа будущего жениха

В стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряженый…».

Гадание с вызыванием сна про суженого.

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет».

Гадают девушки, если ложатся спать там, где раньше не приходилось. Перед сном говорят: «На новом месте, приснись жених невесте». Во сне увидишь своего жениха

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырёх королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Гадание на воске

Растапливают воск в кружке, наливают молоко в блюдце и ставят у порога квартиры или дома. Произносятся следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами выливают в молоко растопленный воск. Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если видится застывший крест, — то ждут в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет цветком — будет свадьба или встретится любимый. Если покажется зверь, надо быть осторожным: появится какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят дороги, переезды, а ляжет звёздочками — ожидает удача на службе, в учёбе. Если образуется человеческая фигурка, появится друг.

Гадание на оклик прохожих

Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого, точно так он будет красив и богат.

Гадание на подслушивание

Забираются под окно соседей и, слушают. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать «веселого» года. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.

Гадание на яйце

Для гадания берут сырое яйцо, проделывают в нём маленькую дырочку и выливают содержимое в тёплую воду. Когда белок сворачивается и образует какую-либо фигуру, по форме которой, угадывают своё будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме беде: пожару, смерти, девушке не выйти замуж.

Гадание на поленьях

Подходят к поленнице задом и на ощупь выбирают себе полено. Если оно ровное, гладкое, без сучков, супруг попадётся с идеальным характером. Если полено толстое и тяжелое — муж будет состоятельным. Если сучков много — в семье народится немало детей, а коли полено кривое — муж будет косой и хромой.

Гадание с вызыванием духов

Для гадания нужен лист бумаги формата А2 и фарфоровое блюдце. На бумаге начертить круг диаметром примерно 30 см и написать по линии вне круга все буквы алфавита, а в круге — цифры от 0 до 9. Отметить внутри круга центр и поставить на него блюдце, предварительно нарисовав на посудине стрелку. Трижды повторить: «Вызываю дух …Ты будешь с нами говорить? Скажи: Да или нет» Блюдце должно ходить и стрелкой указывать на буквы и цифры. Нужно лишь успевать это читать.

Старый Новый Год 2022: Приметы

Приметы на 13 и 14 января Внимательно относились к приметам, среди которых особенно выделились следующие: