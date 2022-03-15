Сбой в работе WhatsApp Web: что делать?

Сегодня пользователи столкнулись со сбоем WhatsApp Web — он у них просто не загрузился. Нужно отметить, что у многих ватсап — это не просто средство для общения, а рабочий инструмент. Поэтому этот сбой крайне неудобен. Интересно то, что у некоторых он прекрасно работает.

На экранах мониторов выходит это:

Сбой отмечен и в других регионах.

downradar.ru советует:

Возможно, на сайте whatsapp.com некорректно настроено перенаправление с разных версий. В этом случае воспользуйтесь ссылками ниже:

http://whatsapp.comhttps://whatsapp.comhttp://www.whatsapp.comhttps://www.whatsapp.com