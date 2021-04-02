С Днем охотника Якутии!

Уважаемые якутяне! Охотники и работники охотничьих хозяйств! От имени Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днем охотника в Якутии!

Охота в нашей республике имеет древние корни и богатые традиции. На протяжении многих веков охота является традиционным видом деятельности коренных народов Севера, а для отдельных народов и сейчас остается основным источником существования. Этот праздник для нас, якутян, стал значимым событием, он объединяет всех, кто неразрывно связан с природой и бережно относится к ней, оберегая и приумножая ее разнообразие.

В рамках переданных федеральных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов Минэкологии Якутии продолжает работу по повышению эффективности возложенных полномочий по всем направлениям.

Повышена эффективность учетных работ методом зимнего маршрутного учета, а именно путем увеличения количества ведомостей ЗМУ, в 2020 году составлено свыше 16 тысяч ведомостей, что более чем в 3 раза превышает показатель 2019 года. Были охвачены труднодоступные и отдаленные охотничьи угодья, где плотность охотничьих ресурсов выше средней республиканской плотности. В результате увеличились показатели численности основных ценных видов охотничьих ресурсов, и, соответственно, увеличились лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов.

Проведена работа по совершенствованию механизмов распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в соответствии с требованиями современного времени и с использованием новых технологий. Так, полностью переведена госуслуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих через портал государственных и муниципальных услуг республики. Таким образом, в 2020 году, в республике впервые проведена жеребьевка с использованием генератора случайных чисел по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит их добычи, кроме дикого северного оленя и соболя.

Министерством также целенаправленно ведется работа по повышению эффективности осуществления федерального государственного охотничьего надзора. Ежегодно повышаются показатели охотничьего надзора, в части выявления количества правонарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Ведется тесное взаимодействие с Министерством природы и экологии России по совершенствованию законодательства в области охоты и охотничьих ресурсов. При разработке новых Правил охоты внесены предложения Республики Саха (Якутия) по срокам и способам охоты.

В 2021 году завершаются работы по территориальному охотустройству охотничьих угодий республики, целенаправленно ведется работа по заключению охотхозяйственных соглашений с охотпользователями. В настоящий момент заключено 158 соглашений со 108 охотпользователями.

Дорогие охотники! Еще раз поздравляю вас с Днем охотника Республики Саха (Якутия) и желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и благополучия!

Сахамин Афанасьев,

министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)