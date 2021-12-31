Правозащитник Мекумянов против QR-кодов: Процесс продолжается

21 декабря в Верховном суде республики завершился суд по административному иску МЕКУМЯНОВА Валерия Петровича и 69 граждан, несогласных с Указом главы Республики Саха (Якутия) об обязательном предъявлении куар-кода при посещении общественных мест.

SakhaLife обратился к Валерию Петровичу за разъяснениями.

SL: Чем завершился процесс, Валерий Петрович?

В.М.: К моменту рассмотрения по существу от Указа, точнее, от его пункта 2.1, который именно и был обжалован, почти ничего и не осталось. Глава снял много ограничений. Теперь, например, в торговые центры можно заходить без предъявления куар-кода, и еще в Указ внесены много послаблений.

Тем не менее, Верховный суд республики вынес отказной материал по нашему иску.

А предмет нашего иска был таков:

— любое ограничение конституционных прав граждан местной властью, когда нет конституционного федерального закона, есть нарушение требований федерального законодательства.

SL: Выходит, вы проиграли?

В.М.: Об этом пока рано говорить, поскольку процесс еще не закончился. В данном деле Верховный суд республики – первая инстанция. Следующая инстанция – Пятый апелляционный суд, который расположен в Новосибирске.

Вот с принятием этим судом решения и завершится процесс.

Но я не уверен в том, что он встанет на сторону граждан, хотя нарушение требований федерального законодательства и конституционных гарантий очевидно.

SL: Другими словами, вы хотите сказать, что суд у нас – несправедливый и выносит заведомо незаконные решения?

В.М.: Я так не сказал и не могу сказать.

Я думаю, что суд — это единственный островок, где простой гражданин, все же, может найти справедливость.

Просто в этом деле имеются какие-то политические мотивы, которые мне не совсем ясны. Но одно понятно, на сегодняшнюю ситуацию, когда исчезли такие обстоятельства жизни, которые ранее казались мелочами – ходить без маски куда хочешь и когда хочешь, но, оказалось, были сутью свободы, существенно влияет какая-то, я бы сказал, третья сила.

Ведь суть нашего иска, повторюсь, заключается в том, что мы не согласны с ограничениями наших конституционных прав без федерального конституционного закона.

Однако суд не признает этого очевидного факта, хотя это, по моему глубочайшему убеждению, бесспорно, а суд отрицает это.

SL: Теория заговора? Мировое правительство? Масоны?

В.М.: Просто знаете, не могу найти объяснения тому, что в деле ограничения конституционных прав граждан, приводящего наши права к одному, употребляя выражение Михаила Булгакова, знаменателю, инициаторами выступили местные власти, что противоречит требованиям федерального законодательства. И это не вызвало окрика со стороны центральной власти. Наоборот. Даже Верховный суд России поддержал инициативы местных властей, и прокуратура молчит, только поддакивает. Можно было бы сослаться на то, что это — многоходовка центральной власти, дескать, все это самодеятельность местных властей, и мы не при делах. Потом, сославшись на местные власти, закрутить гайки. Ведь федеральная власть только обсуждает вопрос принятия закона о куар-кодах. Получается, местные власти бегут впереди паровоза.

Но такое объяснение слишком плоско. В стране, в которой безропотно прошла пенсионная реформа, внесение изменений в Основной закон государства, проведение таких мероприятий, точнее, такой сложной комбинации, я бы сказал, бессмысленно.

SL: Возможно, это вы всё усложняете? В стране и мире пандемия – разгул опасной болезни, которая уносит в день множество жизней.

В.М.: Не отрицаю. Не отрицаю, что во время эпидемий общество должно поступиться определенными свободами, противопоставить заслон распространению болезни, вроде всеобщей вакцинации.

Но надо же все делать, я бы сказал, по уму.

Надо же вначале провести испытания вакцины. Сроки тестирования лекарств установлены практикой, это не менее пяти лет. А тут гении за год уже изобрели чудо-вакцину. Соответственно, она еще не прошла полностью испытание, и неизвестно, как она, на деле, отразится на здоровье людей.

Здесь в такой вакцинации необходимо согласие людей, их воля. То есть, испытания могут быть проведены только на добровольцах.

А нас всех просто принуждают пройти в обязательном порядке такую вакцинацию.

Вот с этим подходом я лично не согласен, и как показывает ситуация, не только я.

SL: Но разве это мероприятие не для нашего же блага? Разве это не забота государства о нашем здоровье?

Мекумянов В.П. Возможно.

Однако тут у меня есть вопросы.

Вы не обратили внимание на то, что процесс вакцинации подводит к одному итогу — полный электронный учет гражданина: где и когда он родился, где жил, где учился, служил, работал, в общем, учитываются все его персональные данные, которые, между тем, уже имеются у государственных органов, но разрозненно, а тут сводятся, так сказать, в одну строку.

И я задаю себе вопрос:

— а не это ли, то есть, полный электронный учет граждан, сведение их персональных данных в одно место является целью так называемой вакцинации?

SL: Опасные вещи вы говорите, Валерий Петрович…

В.М.: По выражению доктора Борменталя, контрреволюционные вещи.

Но у нас пока еще не привлекают за выражение собственного мнения, которое может быть и ошибочным.

SL: По-вашему получается, что вакцинация лишь прикрытие. Но, если даже согласиться с вашим мнением, кому нужен такой учет?

В.М.: Да мало ли кому, обладающему определенной властью. Хорошо и удобно, когда все подданные учтены и все находятся, образно говоря, под колпаком.

Но, по моему мнению, такой учет нужен, в первую очередь, так сказать, бухгалтерии, которая ведет учет пассива и актива. Далее объяснять не вижу смысла. Пусть кто хочет, так и понимает.

При этом хочу сказать, что именно деньги правят миром.

Если у вас очерчен определенный круг потребностей, а у вас есть деньги для их удовлетворения, вы купите эти потребности.

Но, а если у вас денег уйма, и вы можете удовлетворить ВСЕ желаемые для человека потребности, но денег остается все так же немерено? Чего вы захотите? У Пушкина есть примечательная сказка о золотой рыбке, старике и старухе, которая захотела стать владычицей всего мира.

А что, если господа, у кого есть триллионы и миллиарды долларов, будут драться за доминирующее положение? Как это отразится на государствах и народах?

SL: Опять приходим к теории заговора, мирового правительства, масонам?

В.М.: Вы можете домысливать все, что хотите, я же сказал именно то, что о чем думаю. А думаю я так – задаю вопросы.

Но одно скажу, что есть одно обстоятельство, которое не в силах преодолеть никакие триллионы денег, и это подтвердили события по всему миру.

Это стремление людей к свободе, сопротивление их, когда кто-то намерен лишить их ее. Их непреклонная воля не поступиться неотъемлемыми правами, принадлежащими им от рождения. И я рад тому, что и у нас, в Якутии, есть такие люди. Это вселяет надежды.