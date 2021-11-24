Иск Мекумянова и 69 якутян рассматривается в суде

23 ноября 2021 года в Верховном суде Республики Саха (Якутия) началось рассмотрение объединенного административного иска Валерия МЕКУМЯНОВА и 69 граждан, интересы которых представляет юрист Зинаида ГУСЕВА.

Дело касается QR-кодов. Ранее SakhaLife публиковал текст иска Мекумянова.

На этом заседании, на котором уже присутствовала представитель главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия), были разрешены последние процессуальные вопросы и тем самым завершилась подготовка к рассмотрению иска по существу. Ни одна из сторон не заявила новых ходатайств.

Рассмотрение дела по существу назначено на 21 декабря.