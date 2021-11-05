Мекумянов: Пора изжить из себя национальную привычку делать всё через одно место

ПРАВО, СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ И СУДЫ

Уважаемые дамы и господа!

Уважение к закону, правам и свободам гражданина является основой жизнедеятельности цивилизованного общества. Все взаимоотношения – правовые, межличностные – регулируются законами, устанавливаемыми законодательной властью. И соблюдать эти законы следует неукоснительно.

И если кто-то недоволен такими правилами общежития, все претензии к депутатам, сенаторам.

К чему это?

В этом ракурсе полагаю необходимым еще раз уточниться по посылу моего обращения в суд, на что меня подталкивает то, как воспринят обществом мой административный иск.

Оценка моего поступка, лично меня, как человека, очень противоречива.

Одни называют меня умным человеком, героем, патриотом, Дон Кихотом и даже «чудо-богатырем». И те, кто согласен с тем, что я прав, подавая в суд иск, излагают свои мысли так (привожу несколько характерных мнений):

— «Молодец мужик, надо отстаивать свои права, а недоюристов с ДП поставить на место, пусть в следующий раз будут внимательнее писать Указы»;

— «Какая разница, адвокат или просто юрист, или вообще не имеет юридического образования. Человек отстаивает свои права. Используя законодательство»;

— «Молодец! Смелый гражданский МУЖСКОЙ поступок. Сравнение с негром в точку!»;

— «Полностью поддерживаю»;

— «Я за Мекумянова. Он молодец»;

— «для общества он – герой»;

— «Он настоящий патриот».

Но есть и другая реакция.

И как только меня не повозили по грязи, не обозвали по-разному – даже нецензурно, причем с такой страстью, что Шекспир позавидовал бы. И деградантом, и Иудой, и провокатором, который специально подал иск в суд, чтобы проиграть суд, чтобы потом гайки по вакцинации закрутили (между тем, нашим властям такие крученые комбинации при нашем народе ни к чему, да и не способны они на это), и хайповщиком. Требуя при этом, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности за то, что замутил народ во время опаснейшей пандемии. Вот, некоторые характерные комментарии от негодующих:

— «Вообще то любое заведение может ввести правила и это законом РФ разрешено

Могут ввести вход только в спортивной одежде 🙂 или только с собаками :).

Ну здесь сделали вход только по QR коду вот и всё.

А вот почему они ввели это уже другой вопрос, суд решит что да как. Ну сразу скажу что он проиграет, так как ковид-19 это смертельный вирус и там уже действуют другие законы. Люди болеющие спидом, открытым туберкулёзом и другими смертельными болезнями как раз подвергаются ограничениями по законам РФ» (выделено самим комментатором).

Но, уважаемые господа, где подобный закон по коронавирусу?

Поделились бы знаниями, где найти его.

А один комментатор выразился так:

— «Никто этого сутяжника-полупрофессионала не уполномачивал «за всех» что-то выражать, я вот точно нет».

Но позвольте послать этого субъекта (не в оскорбительном смысле – а как субъекта права) куда подальше – куда он хочет. Он — свободный гражданин, может пойти куда угодно. А мне же, уважаемые господа, не надо ничьего уполномочивания – защита ваших прав это ваше дело, а у меня есть СВОИ права и свободы, и они неотчуждаемы и принадлежат мне от рождения – их я защищаю, и буду защищать, поскольку это гарантировано мне Конституцией Российской Федерации:

— «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (часть 2 статьи 45 Конституции РФ).

А открытая подача иска в суд это есть законный способ защиты своих прав. Я уверен в том, что мои конституционные права незаконно ограничены Указом Главы Республики Саха (Якутия). В этом Указе, полагаю, вкрались даже недопустимые для нормативно-правового акта описки.

Однако, тем не менее, все эти вышеуказанные противоположные оценки, имеют одно общее свойство, а именно:

— неверие суду, в его справедливость, считая, что суд — это часть исполнительной власти.

Вот как пишут граждане, выражая, по сути, всеобщее мнение:

— «Он очень умный человек. Но если учесть, что судьи у нас зависимы, то вряд ли».

— «Поддерживаю иск. Но суды у нас это не суды, а прихвостни при власти. Надо будет проводить люстрацию всех судей».

Но такая позиция берет начало, простите, из правовой неграмотности.

Какими бы не были суды – объективные, пристрастные, справедливые, несправедливые, во-первых, это отдельная независимая ветвь власти, во-вторых, они все равно должны исследовать и будут исследовать обстоятельства дела, правовую обоснованность иска, дадут оценки доводам сторон, чья позиция правильна, весомее в аспекте Права. Недаром у Фемиды в руках весы.

Так что, для вынесения справедливого и бесстрастного решения по моему административному иску в судебном процессе первым делом следует выяснить и определить точно:

— ограничивает ли конституционные права граждан требование об обязательном предъявлении «куар-кода» для получения доступа в магазины, музеи, торговые центры, заведения общественного питания и прочие подобные места?

Еще более уточним вопрос:

— является ли свободное хождение по магазинам, музеям, торговым центрам, заведениям общественного питания конституционным правом гражданина?

Ведь если вольное посещение этих мест не относится к конституционным правам, то и спора нет. Выходит, требование о предъявлении «куар-кода» для получения разрешения на посещение таких мест не является ограничением конституционных прав.

И вердикт суда в таком разрезе угадываемый. Отказ исковым требованиям.

Вот почему, первым делом, в судебном процессе следует выяснить, притом, обязательно, как суду, так и участникам:

— к каким же правам относится свободное хождение свободного гражданина там, где ему нравится, конечно, не считая запретных зон?

Обратимся к нормам Права.

В главе 2 раздела 1 Конституции России в части 1 статьи 27 установлено, что:

— «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства».

И какой смысл вложил в слове «передвигаться» законодатель, что подразумевает он под этим понятием? В толковом словаре русского языка, доступном каждому, смысл слова «передвигаться» толкуется, как «идя, перемещаться» с уточнением, что это означает «ходить».

Ну, а что такое «ходить», полагаю, понятно всем, я имею в виду нормальных людей.

Отсюда получается, что:

— «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно ходить, перемещаться с места на место, выбирать место пребывания и жительства».

Между тем, в каждом населенном пункте есть места, называемые «общественными» и для хождения по которым не требуется никакого разрешения в виде какого-либо документа, поскольку это территория, пространство, помещение, постоянно или в какой-либо период времени свободное для доступа и использования неопределенным кругом лиц.

В статье 20.21 КоАП РФ приведен перечень этих общественных мест.

Это улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования и другие общественные места, какие не уточнено.

И чтобы определить является ли место общественным необходимо установить два признака, а именно:

— свободна ли территория для доступа неопределенного круга лиц?

— не является ли территория территорией частного или индивидуального использования?

И вольное хождение, перемещение по общественным местам есть свойство свободного гражданина – не раба, не крепостного крестьянина. Так что, эта свобода может быть ограничена при современных условиях лишь сегрегацией – расовой, национальной. Но мир уже изжил это непотребство. Даже в ЮАР нет апартеида.

Отсюда возникает еще один вопрос:

— а чем являются магазины, музеи, торговые центры, заведения общественного питания — общественными местами или только владением их хозяев, вольных устанавливать на этих территориях свои ЛЮБЫЕ правила, и это, как просветил выше в своих комментариях некий господин, законом РФ разрешено?

В силу очевидности ответа, несмотря на категоричное утверждение всезнающего комментатора, определяю этот вопрос, как риторический.

Конечно же, магазины, музеи, торговые центры, заведения общественного питания относятся к общественным местам, поскольку они свободны для доступа неопределенного круга лиц и не являются территорией, помещением, используемыми лишь для частного или индивидуального использования их хозяевами, владельцами.

Соответственно, СВОБОДНО ходить по магазинам, музеям, торговым центрам, заведениям общественного питания, передвигаться по ним, посещать их без какого-либо особого разрешения ГАРАНТИРУЕТСЯ всем гражданам Конституцией Российской Федерации.

Из чего следует, что такое хождение есть конституционное право гражданина.

А раз так, то это право МОЖЕТ быть ограничено только ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОНОМ, притом с указанием пределов и сроков, до какого времени право ограничивается.

НО ГДЕ ЭТОТ ЗАКОН? Нет его. Хотя принять его, на мой взгляд, ничто не препятствовало с того года, когда вспыхнула так называемая пандемия.

А при отсутствии такого закона любые ограничения прав и свобод граждан являются ГРУБЕЙШИМ нарушением Конституции.

При этом еще просил бы уважаемую публику также учесть и то, что:

— Информация об обращении человека за прививкой, о проведённой вакцинации, об отказе от проведения прививки в соответствии с нормами действующего законодательства является врачебной тайной (статья 13 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), которая не может быть передана без согласия гражданина.

Информация о наличии или отсутствии прививки является информацией о состоянии здоровья гражданина, которая относится к специальным категориям персональных данных (статья 10 ФЗ 152 «О персональных данных») и не может быть передана без письменного согласия гражданина.

При таких обстоятельствах ни одно лицо, пусть оно даже и будет самым высокопоставленным, не может законным образом без согласия гражданина получать или приказывать получать информацию о том, проходил ли он вакцинацию от COVID-19 или нет, соответственно, оно не вправе требовать предоставлять ему или подвластному ему человеку «куар-код» для проверки.

Также из вполне доступной всем информации следует, что медики лишь по смерти граждан убеждаются в том, что иммунитет после вакцинации, оказывается, формируется не сразу. А это что? Разве не проведение опыта? Между тем, в соответствии с частью 2 статьи 21 Конституции РФ «никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

Вот почему я прошу (не требую), пусть наши должностные лица делают все по закону, а не через одно место, где спина заканчивает свое благородное название.

Пусть Федеральное Собрание издаст соответствующий закон.

Вот тогда можно по праву применять санкции в отношении тех, кто не хочет прививаться и носить с собой «куар-код», как звезду. При этом прошу почтенную публику не домысливать, что я, говоря о звезде, имел в виду звезду Давида, намекая на Холокост. Вынужден уточнить, чтобы ни одному субъекту не пришло в голову просигналить куда-нибудь для привлечения меня к ответственности за возбуждение ненависти к определенной категории граждан, сравнивая законы Третьего рейха с нашими. Боже упаси, и в помыслах не было такого.

Просто пора бы изжить из себя национальную привычку делать всё через одно место.

На дворе – не дремучее мрачное средневековье, когда в народе властвует воинствующее невежество, инквизиция, а двадцать первый век.