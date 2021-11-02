02.11.2021
18:40
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Судебная хроника

Иск Мекумянова принят к производству

Иск, поданный правозащитником Валерием МЕКУМЯНОВЫМ, принят к производству судебной системой. Рассмотрение дела назначено на 12 ноября. Об этом Валерий Петрович сообщил SakhaLife.

Напомним, что 1 ноября Валерий Мекумянов обратился с иском в суд, оспаривая указ главы Якутии, которым установлено, что в общественные места в Якутии можно проходить по куар-кодам. По мнению истца, это нарушает права якутян. В выходные его самого не пустили в ресторан, сославшись на указ главы республики, после чего Мекумянов обратился с иском в суд.

«Унизительная дискриминация и социальный апартеид». Известный адвокат оспаривает в суде куар-коды
Фото: Якутия24
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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