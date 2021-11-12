Дело по иску Мекумянова приняло неожиданный поворот

Еще 69 якутян обратились с иском в суд, оспаривая куар-коды

СОСТОЯЛСЯ СУД ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКУ МЕКУМЯНОВА В.П.

Сегодня 12 ноября 2021 года в 10 ч. в Верховном суде Республики Саха (Якутия) состоялось рассмотрение административного иска Мекумянова В.П.

В ходе заседания выяснилось, что после Мекумянова В.П. в суд обратились с подобным иском еще 69 граждан. Потому было решено объединить эти дела в одно.

Следующий суд состоится 18 ноября в 15 ч. Дело рассматривает судья Зоя ДЬЯКОНОВА.