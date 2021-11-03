Мекумянов: Вакцинация не очень отличается от медицинского опыта, а я – не заключенный цифрового концлагеря!

Большой резонанс в обществе вызвала статья о том, что известный правозащитник Валерий МЕКУМЯНОВ обратился с иском в суд, оспаривая указ главы республики, согласно которому якутян пускают в общественные места при предъявлении куар-кода. Перепосты, обсуждения в соцсетях и ватсап-группах, перехлест мнений по данному вопросу. Ньюсмейкер решил, что необходимо дать более подробные разъяснения своей позиции.

ПОЧЕМУ Я ПОДАЛ В СУД ИСК?

Разъяснения о своей позиции

Я не против мер по борьбе с грозящей всем опасности вследствие эпидемии, пандемии.

Я просто хочу, чтобы все было по закону, а закон на этот счет имеется и называется он — Конституция Российской Федерации – Основной закон, который вступает в прямое действие в случае, когда действующими законами не предусмотрено, как быть в экстраординарных случаях, подобных, например, распространению коронавируса, или наблюдается противоречие между их нормами.

С этого аспекта разъясняю свою позицию.

Требование об обязательном предъявлении охраннику, любому должностному лицу, чтобы пройти в общественные места является, по сути, принуждением пройти вакцинацию, иначе говоря, шантажом – если вы не прошли вакцинацию, у вас нет прав передвигаться, проходить туда, куда вы хотите.

Вы – не свободный гражданин, вы – объект сегрегации по медицинским показателям.

Но многие из нас, в том числе, я, еще не знаем, что представляет из себя эта вакцина, которую упорно пытаются привить всем нам. Мы не знаем, каковы будут ее последствия – если не у нас, то у нашего потомства.

Между тем, известно, что вакцина в РФ еще не прошла полной апробации, соответственно, речь может идти только о добровольной вакцинации. В настоящее время исследования «Спутник V» по-прежнему продолжаются и будут завершены лишь в декабре 2022 года. Другие вакцины, в том числе ЗАРУБЕЖНЫЕ, находятся примерно в той же или даже более ранней стадии исследований.

Из чего можно сделать вывод о том, что вакцинация от коронавируса не очень-то отличается от медицинского опыта, эксперимента. И такой вывод вполне допустим, ввиду полного отсутствия просветительской работы (отчеты, доклады должностных лиц никак нельзя назвать просвещением масс) о вакцинировании, воздействия вакцины на разные организмы людей.

А частью 2 статьи 21 Конституции РФ гарантировано, что:

— «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

Отсюда первый вывод:

— требование об обязательном предъявлении «куар-кода» при посещении общественных есть принуждение граждан без их согласия быть подвергнутым определенным опытам так, как «куар-код» получает только привитые граждане.

И это действие есть нарушение конституционных прав свободных граждан правового государства, каковым по Конституции является Российская Федерация.

Из чего следует второй вывод:

— ограничение прав и свобод граждан передвигаться, посещать любые места по своему желании по какому-то признаку, в нашем случае, по отсутствию «куар-кода» есть социальная сегрегация, которая ничем не лучше расовой сегрегации.

Я слышу возгласы:

— прививайтесь и ходите, куда хотите, и для вас Конституция заработает!

— посмотрим, как вы заорете, когда ваши близкие начнут умирать или вы сами заболеете, потом будете умолять, чтобы вам дали койко-место в больнице!

Но все эти и подобные окрики исходят, прошу прощения, уважаемые господа, от правового невежества.

Я не желаю быть ограниченным в правах из-за того, что не позволяю вколоть себе неизвестно что и не зная, как это отразится не только на мне, но и на моих близких.

Никто не имеет права ограничить мне ни под каким благовидным предлогом мои права и свободы. Кстати, есть мудрая немецкая поговорка – «благими намерениями вымощена дорога в ад».

Мой протест законен, поскольку в стране не введено чрезвычайное положение, в соответствие с которым можно (можно! но не обязательно) ЧАСТИЧНО ограничить права и свободы граждан.

Частью 1 в статьи 56 Конституции России установлено, что:

— «В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия».

А порядок этих ОТДЕЛЬНЫХ ограничений прав и свобод граждан, приводится в части 2 вышеуказанной статьи:

— «Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом».

Таким образом, ограничения прав и свобод граждан вводятся не нормативно-правовыми актами глав субъектов Российской Федерации, даже не Указами Президента РФ, а конституционным федеральным законом с указанием пределов и срока действия этих ограничений.

И пока нет федерального конституционного закона, ограничивающего права и свободы граждан в связи с пандемией коронавируса, идите, господа хорошие, куда хотите, но вколоть себе неизвестно что просто не дам – никто же ничего не объясняет, что это за вакцина. И буду стоять на этой своей позиции до тех пор, вакцина не будет полностью апробирована, и о чем будет постоянно проводиться просвещение населения о ее воздействии.

Имею право. Я свободный гражданин правового государства. Так что, не желаю поступиться своими правами и свободами лишь потому, что этого захотело какое-то должностное лицо, притом, не обладающее полномочиями на это, и пусть даже вся толпа, вся королевская рать гневно требует послушаться этого господина.

Я – не заключенный цифрового концлагеря.

Но при этом меня не дает покоя одна мысль:

— если пандемия коронавируса столь опасна, что косит людей десятками тысяч, и сводки идут, как с линии фронта, почему центральная власть не вводит в стране ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

В ЧЕМ ДЕЛО?

Примечание:

Суд по моему административному иску (на что, кстати, имеют право лишь юристы с высшим юридическим образованием, это вынужден уточнить, поскольку некоторые господа, особенно сторонники и защитники должностных лиц, считают, что у меня почти что 4 класса образования) назначен на 12 ноября на 10 часов в Верховном суде Республики Саха (Якутия).