Правозащитник Мекумянов: Чудесное превращение губернаторов в смельчаков или вопросы Ил Дархану

Меня, когда я волей случая оказался вовлеченным в спор о QR-кодах, заинтересовало одно обстоятельство, на мой взгляд, весьма примечательное.

У нас в России власть, начиная с начала нынешнего века, стремится к централизации всего и вся, оставляя субъектам все меньше полномочий, а субъекты, точнее, главы субъектов всегда берут, образно говоря, под козырек. Боже упаси, не подчиниться приказам сверху. Полагаю, никому мало не покажется, учитывая крутость Владимира Владимировича.

Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто я констатирую факт.

Но, вдруг, с осени этого года на местах главы субъектов федерации и санитарные врачи начали издавать нормативно-правовые акты, запрещающие посещение гражданами общественных мест при отсутствии у них QR-кода, то есть, если они не вакцинированы. И это, невзирая на то, что подобными подзаконными актами, местные власти противоречат ряду федеральных законов, нарушая при этом конституционные права граждан на свободу передвижения. И никакой оглядки на центральную власть, которая сама вот только-только обсуждает вопрос о принятии закона о QR-кодах, который единственный давал бы права властям субъектов федерации издавать свои постановления об ограничении прав граждан в связи с этим. С чего такая смелость?

И самое странное во всем этом то, что суровая центральная власть, еще ни разу не разрешавшая подобной самостоятельности, ни одного из этих непокорных глав субъектов не одернула, не наказала.

Молчит и прокуратура – «государево око», а федеральные суды выдают «на гора» постановления, угодные местным властям, которым по барабану Конституция, хотя суды могли бы припечатать их как следует только за одно это.

Чудеса в решете!

Между тем, одним из таких смельчаков является наш Ил Дархан – глава Республики Саха (Якутия), издавший свой указ об ограничении конституционных прав граждан. Удивительное дело!

Фото из Википедии.

И тут из недр Интернета появляется информация о том, что летом этого года в Казани состоялся форум евразийского отделения ОГМВ – «объединенные города и местные власти». И на этом Форуме специальный представитель ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) в России некая госпожа Мелита Вуйнович давала, как я понял, указания членам ОГМВ, как признавать на местах (подчеркиваю красным карандашом) УГРОЗУ пандемии и вводить чрезвычайное положение. А в зале сидели главы регионов и местных органов самоуправления, которые могут это претворить в жизнь. И этот, по моему разумению, прямой инструктаж давался в обход федеральным властям, точнее, федеральные власти вовсе не брались в расчет вышеуказанной госпожой, которая на этом совещании чувствовала себя, на мой взгляд, хозяйкой положения или представителем могучей наднациональной силы, как мне представилось, чуть ли не мирового правительства.

Между тем, УГРОЗА пандемии (или эпидемии) в настоящее время для нас ключевое слово, поскольку в соответствии с недавно принятым законом об эвакуации населения при наличии УГРОЗЫ такого заболевания все граждане определенных населенных пунктов региона, где возникла такая угроза, подлежат эвакуации, как я полагаю, с оставлением своих жилищ и имущества.

Но ведь УГРОЗА, как выяснится позже, может быть и мнимой, а людей уже эвакуировали, лишили жилищ, имущества. И как потом все это восстанавливать в привычную среду обитания?

Но что это за организация ОГМВ?

Меня это сильно заинтересовало, поскольку в кадре с хроники вышеуказанного форума я увидел нашего Ил Дархана. Оказалось, он — Вице-президент этого самого ОГМВ.

Заглянем в Википедию. Согласно ее справке:

— Объединённые Города и Местные Власти (ОГМВ) (англ. United Cities and Local Governments, UCLG; фр. Cités et Gouvernements locaux unis, CGLU; исп. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU) — международная организация, объединяющая города, местные и региональные органы власти и муниципальные ассоциации по всему миру, в защиту интересов местных и региональных органов власти в ООН.

Создана в 1913 годy как «Международный союз местных властей».

С момента реорганизации в 2004 году, головной офис ОГМВ находится в Барселоне. Крупнейшая организация субнациональных правительств в мире.

Получается ОГМВ это – надправительственная организация.

Но что делает там наш Ил Дархан? И почему он нам ничего не рассказывает об этой организации, которая, как я понимаю, стремится к глобализации всего и вся, к единому мировому наднациональному центру, и в этой организации он — Вице-президент. При этом члены ОГМВ могут стать или станут исполнителями воли и указаний международных структур в обход национальному правительству, например, при введении чрезвычайных ситуаций на местах, что может служить основанием эвакуации населения из своих жилищ неизвестно куда.

И как это можно сделать в обход центральному правительству, уже апробировано постановлениями, указами об ограничении прав граждан при посещении мест общего пользования, против чего ни одна из федеральных структур на местах, включая суды, слово не молвила.

Наоборот. Будьте любезны. Но почему? Почему? Как будто все получили инструктаж, как вести себя при такой ситуации, иначе, дескать, головы вам не снести. Хотя, в наше время головы, конечно, не тронут, чай, не сталинские времена, но с должностями можно, как я полагаю, и расстаться. А кому охота терять хлебное место? Нет лучше взять под козырек. А после? А трава не расти. После нас хоть потоп.

Почему молчит федеральная центральная власть, обычно, по моему мнению, непреклонная в отношениях с регионами?

Так что к Ил Дархану есть вопросы, ответы на которые хотелось бы получить открыто:

1. Объясните нам про ОГМВ? Что это за организация? Чем она занимается?

2. Не могли бы Вы поделиться с нами, со своими избирателями, о том, как Вы стали членом в этой организации? И почему?

3. Есть ли какая-то польза нам, жителям Республики Саха (Якутия), от того, что Вы состоите в этой организации?

4. И кто Вам оплачивает Ваши поездки на форумы ОГМВ?

5. Расскажите нам, своим избирателям, что обсуждалось на Форуме ОГМВ в Казани?

6. И о чем выступала на этом Форуме спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович?

7. Имеются у ОГМВ планы в России, в частности, в регионах по введению ЧС членами ОГМВ, что может служить основанием для эвакуации граждан из населенных пунктов?

При этом хочу сказать, что правда все равно рано или поздно станет известна. А при нашей ситуации очень и очень быстро. Так что, хотелось бы честности при нашем диалоге.