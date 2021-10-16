Первый президент Якутии: Имя матери свято…

Дорогие наши матери! Примите самые лучшие пожелания в этот замечательный день – День Матери, установленный впервые в истории России в 1993 году у нас, в Республике Саха!

Имя матери свято. У всех народов оно окружено почетом и уважением. Только мать способна прислушаться и понять все движения нашей души. Только мать вразумит и простит. Только мать даст силы для нового пути и для новой жизни.

В ваших материнских руках находится золотой ключик к душе и сердцу ребенка. С молоком матери ребенок впитывает любовь к родному языку, к родной земле, к своему народу. Мы всегда будем гордиться поступками своих детей и будем спокойны за будущее, воспитывая в них сильную волю и твердый характер, чувство ответственности и долга, любовь и сострадание к людям.

Мы обязаны прививать детям тягу к знаниям, любовь к школе, к учителям. Каждые юноша и девушка должны стремиться получить высшее профессиональное образование. Республике Саха нужны высокообразованные, творчески сильные личности. Готовьте их к этому каждый день и каждый час.

Давайте учить своих детей любить и беречь родную природу, как берегли и почитали ее наши отцы и деды. Первозданная чистота наших рек и озер, свежесть тундры и тайги, равнин и гор, богатство животного и растительного мира всегда ждут нашего внимательного и любящего отношения к ним.

Из собственного жизненного опыта мы знаем, что мать – хранительница семейного очага. В семье начинается духовное и нравственное воспитание будущих граждан Республики Саха, граждан великой России. В семье ребенок постигает народные традиции, национальную культуру.

За домашними хлопотами давайте не забудем о душе ребенка. Высокая духовность испокон веков присуща нашему народу. Важно не растерять ее в наше беспокойное время, не подменить слово матери телевизионной передачей.

С первых дней от рождения здоровье наших детей в руках родителей и, в первую очередь, мама в ответе за здоровье ребенка. Нам, взрослым, надо начать с себя, от нашего образа жизни и примера будет зависеть здоровье наших детей, и наших внуков, а значит продолжительность рода.

Дорогие наши мамы, в этот светлый и радостный день, от всей души желаю вам, крепкого здоровья, мира и любви, вечного женского очарования, счастья, радости и благополучия, новых успехов во всех ваших делах и начинаниях!