Предъявлено обвинение: за что арестовано руководство «Сахателекома»
Следователем МВД по Республике Саха (Якутия) предъявлено обвинение должностным лицам «Сахателеком» в превышении должностных полномочий и пособничестве в нём
Следователями Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получены доказательства, свидетельствующие о превышении должностных полномочий директором филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» и пособничестве в нём техническим директором компании.
По версии следствия, в декабре 2023 года между акционерным обществом «АрктикТелеком», выступающим генеральным подрядчиком, и публичным акционерным обществом «Ростелеком» был заключен договор на строительство оптоволоконной линии связи по маршруту село Кирово — село Жиганск» на общую сумму 335 млн 620 тысяч рублей.
Выполненные не в полном объеме работы и просрочка исполнения обязательств по договору привели к начислению ПАО «Ростелеком» неустойки в размере более 322 млн 188 тысяч рублей.
Директор компании, пытаясь принудить представителей генерального подрядчика принять недостоверные объемы работ и уменьшить сумму начисленной пени, дал указание подчиненному сотруднику, осведомленному о неправомерном характере его действий, отключить волоконно-оптическую линию связи на участке село Кирово — село Жиганск под выдуманным предлогом об аварии на магистральной линии.
В результате преднамеренного отключения без связи остались около 500 абонентов в населенных пунктах Бестях, Жиганск и Баханай с 4 по 11 сентября 2025 года.
Превышение должностным лицом своих служебных полномочий и пособничество в нём повлекло грубое нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, а также причинен ущерб АО «АрктикТелеком» на сумму более 358 тысяч рублей в виде упущенной выгоды.
Директору компании предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ, а его пособнику – ч. 5 ст. 33 — п. «е» части 3 статьи 286 УК РФ. По ходатайству следователя Якутский городской суд избрал меру пресечения в отношении руководителя в виде заключения под стражу, второму – в виде запрета определенных действий.
Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
