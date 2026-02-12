13.02.2026 08:51
чтение: 1 мин
Дело Сахателеком: Скандал разрастается
Вместе с директором директор филиала Сахателеком Войтеховским правоохранительными органами был задержан технический директор Филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Алексей Валерьевич Крылов.
Следствие 12 февраля ходатайствовало о его аресте (как и начальника), но Якутский горсуд, судя по картотеке, отказался отправлять его в СИЗО, пишет Торбозное радио
Как правило, в этих случаях суд поступает гуманнее — отправляет под домашний арест.
Читайте также:
Источник: Торбозное радио
Фото: Торбозное радио
