12.02.2026 19:50
Арестован директор «Сахателекома»
Директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский арестован решением Якутского горсуда сегодня, 12 февраля.
Однако задержан он был еще вчера вечером в своем кабинете в здании на улице Курашова Якутска, сообщает «Пряная Якутия».
В компании изъяты компьютеры и документы. Директора обвиняют в превышении полномочий при сотрудничестве с «АртикТелеком».
В последние дни было много жалоб из арктических районов.
Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: ЯСИА.
