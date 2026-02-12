Арестован директор «Сахателекома»

Директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский арестован решением Якутского горсуда сегодня, 12 февраля.

Однако задержан он был еще вчера вечером в своем кабинете в здании на улице Курашова Якутска, сообщает «Пряная Якутия».

В компании изъяты компьютеры и документы. Директора обвиняют в превышении полномочий при сотрудничестве с «АртикТелеком».

В последние дни было много жалоб из арктических районов.

