12.02.2026 19:50
чтение: 0 мин
Судебная хроника
#АрктикТелеком
#Константин Войтеховский
#Сахателеком
#Якутск

Арестован директор «Сахателекома»

Директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский арестован решением Якутского горсуда сегодня, 12 февраля.

Однако задержан он был еще вчера вечером в своем кабинете в здании на улице Курашова Якутска, сообщает «Пряная Якутия».

В компании изъяты компьютеры и документы. Директора обвиняют в превышении полномочий при сотрудничестве с «АртикТелеком».

В последние дни было много жалоб из арктических районов.

Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: ЯСИА.
