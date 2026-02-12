С шезлонга в Сочи – на нары в Якутии

Из Сочи в колонию:

Верховный суд Якутии ужесточил приговор «держателю карт» мошеннической группы34-летний житель Балашихи в июле 2024 года, находясь в городе-курорте Сочи, узнал о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием сети «Интернет» и движимый желанием получать постоянно преступный доход вступил с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в преступный сговор. Так осужденному досталась роль держателя банковских карт, на которые поступали похищенные у потерпевших денежные средства для их дальнейшего обналичивания и передачи другим членам группы.

Члены группы, используя различные номера телефонов, совершали обзвон граждан. Одним они представлялись сотрудниками оператора мобильной связи и убеждали «легализовать» сим-карту. Другим звонил лжеспециалист финансового отдела банка, говоря, что они стали жертвой мошеннических действий и для обеспечения безопасности финансовых активов им необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета или перевести деньги на «безопасный счет». Кому-то звонил якобы сотрудник Пенсионного фонда РФ и приглашал посетить офис, но для того, чтобы поставить в очередь, необходимо было продиктовать код из смс-сообщения.

Приговором Якутского городского суда мужчина признан виновным в совершении 6 эпизодов по ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На приговор поступили апелляционное представление прокурора, а также жалобы осужденного и его адвоката. Сторона защиты просила оправдать его за непричастностью по всем эпизодам обвинения.

Уголовная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив материалы дела, отменила приговор суда первой инстанции и постановила новый приговор, которым осужденному назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 000 руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.