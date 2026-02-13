Ежедневный гороскоп на субботу, 14 февраля 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 14 февраля 2026 года: 26–27 лунный день, убывающая Луна.
Сегодня вечером рекомендуется воздержаться от покупок (кроме продуктов и топлива) и от принятия значимых решений. Позднее Луна перейдёт из Козерога в Водолей.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня начальник, родитель или иной человек в руководящей роли может неожиданно вас удивить. Соблюдайте установленные правила, чтобы впоследствии не жалеть о принятых шагах. В то же время этот романтический день обещает яркие любовные интриги. Дружеские связи будут тёплыми и продуктивными.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Возможна внезапная необходимость отправиться в поездку. Также не исключено, что уже намеченные путешествия будут изменены, перенесены или отменены. Сюрпризы могут принести и новости в медиа. При этом дружеская атмосфера остаётся благоприятной, а некоторые платонические отношения в День святого Валентина способны перейти в романтическую плоскость.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Тщательно проверяйте банковские данные: неожиданное событие может отразиться на ваших финансах или активах. При этом переговоры с представителями власти сложатся удачно. Запланируйте что-то нестандартное, мыслите шире привычных рамок и постарайтесь произвести впечатление в этот особенный день.
Рак (21 июня — 22 июля)
Вас может приятно удивить супруг, партнёр или близкий друг — возможно, подарком ко Дню святого Валентина. Вероятны поездки ради удовольствия. Флирт или роман с кем-то «необычным» может оказаться особенно увлекательным и волнующим.
Лев (23 июля — 22 августа)
Неожиданности возможны в делах, связанных с работой или здоровьем; вероятны и технические сбои. Владельцам домашних животных стоит проявить повышенное внимание: с питомцем может произойти нечто непредвиденное. При этом фокус дня смещается на партнёров, супругов и близких друзей.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Родителям сегодня следует быть особенно внимательными к детям: повышена склонность к мелким происшествиям. В целом день может принести сюрпризы, связанные с общественными мероприятиями, отдыхом или развлечениями. Хочется верить, что это будет приятный знак ко Дню святого Валентина.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Домашний распорядок может быть нарушен: возможны мелкие поломки или неисправности бытовой техники. Не исключено и неожиданное появление гостей. Вместе с тем период обещает лёгкость и игривое настроение. Романтическая история на работе может стать вашим тайным «валентином».
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Контролируйте слова и действия: сегодня риск мелких травм и инцидентов выше обычного. Не позволяйте себе отвлекаться, чтобы избежать ошибок и неприятностей. В то же время день располагает к общению, романтике и развлечениям — постарайтесь провести его приятно.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Ваш гороскоп на 14 февраля: Будьте внимательны к деньгам, имуществу и ценностям: неожиданность может сказаться на финансовом положении. Возможны как находки, так и потери; не исключены повреждения или пропажи вещей. Это также подходящий день для приёма гостей у себя дома.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Луна в вашем знаке взаимодействует с непредсказуемым Ураном, усиливая энергию, оригинальность и спонтанность. Даже ваша интуиция будет особенно острой. В течение дня вероятны перепады настроения. Возможны новые знакомства и появление интересных людей в вашем окружении.
Водолей (20 января — 18 февраля)
День может пройти на фоне внутреннего беспокойства и ощущения, что «что-то назревает». Однако три планеты в вашем знаке придают вам силы, смелость и прямоту. Действуйте решительно и добивайтесь желаемого. Также это удачный момент, чтобы выбрать красивый подарок для любимого человека.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Вы по природе романтичны, и в этот День святого Валентина Венера в Рыбах усиливает ваши чувства, мечты и ожидания. Если окружающие не проявят к вам особого внимания или не подарят небольшой знак заботы, сделайте это сами: приобретите что-то приятное или подарите себе яркое впечатление. Почему бы и нет?
Если у вас сегодня день рождения
В этот день родились певица Юлия Савичева (1987) и политик Сергей Миронов (1953). Вы чувствительны, красноречивы и отличаетесь ясностью мышления, стремясь менять мир к лучшему. В этом году вы увидите результаты своего упорного труда. Вероятны укрепление влияния и лидерские роли. Год связан с важными решениями и достижениями — используйте предоставляющиеся возможности. Ожидаются награды, похвала и признание.
Ранее мы писали о гороскопе на 13 февраля 2026.
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.