Ежедневный гороскоп на субботу, 14 февраля 2026 года

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 14 февраля 2026 года: 26–27 лунный день, убывающая Луна.

Сегодня вечером рекомендуется воздержаться от покупок (кроме продуктов и топлива) и от принятия значимых решений. Позднее Луна перейдёт из Козерога в Водолей.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня начальник, родитель или иной человек в руководящей роли может неожиданно вас удивить. Соблюдайте установленные правила, чтобы впоследствии не жалеть о принятых шагах. В то же время этот романтический день обещает яркие любовные интриги. Дружеские связи будут тёплыми и продуктивными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможна внезапная необходимость отправиться в поездку. Также не исключено, что уже намеченные путешествия будут изменены, перенесены или отменены. Сюрпризы могут принести и новости в медиа. При этом дружеская атмосфера остаётся благоприятной, а некоторые платонические отношения в День святого Валентина способны перейти в романтическую плоскость.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Тщательно проверяйте банковские данные: неожиданное событие может отразиться на ваших финансах или активах. При этом переговоры с представителями власти сложатся удачно. Запланируйте что-то нестандартное, мыслите шире привычных рамок и постарайтесь произвести впечатление в этот особенный день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вас может приятно удивить супруг, партнёр или близкий друг — возможно, подарком ко Дню святого Валентина. Вероятны поездки ради удовольствия. Флирт или роман с кем-то «необычным» может оказаться особенно увлекательным и волнующим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Неожиданности возможны в делах, связанных с работой или здоровьем; вероятны и технические сбои. Владельцам домашних животных стоит проявить повышенное внимание: с питомцем может произойти нечто непредвиденное. При этом фокус дня смещается на партнёров, супругов и близких друзей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родителям сегодня следует быть особенно внимательными к детям: повышена склонность к мелким происшествиям. В целом день может принести сюрпризы, связанные с общественными мероприятиями, отдыхом или развлечениями. Хочется верить, что это будет приятный знак ко Дню святого Валентина.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Домашний распорядок может быть нарушен: возможны мелкие поломки или неисправности бытовой техники. Не исключено и неожиданное появление гостей. Вместе с тем период обещает лёгкость и игривое настроение. Романтическая история на работе может стать вашим тайным «валентином».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Контролируйте слова и действия: сегодня риск мелких травм и инцидентов выше обычного. Не позволяйте себе отвлекаться, чтобы избежать ошибок и неприятностей. В то же время день располагает к общению, романтике и развлечениям — постарайтесь провести его приятно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш гороскоп на 14 февраля: Будьте внимательны к деньгам, имуществу и ценностям: неожиданность может сказаться на финансовом положении. Возможны как находки, так и потери; не исключены повреждения или пропажи вещей. Это также подходящий день для приёма гостей у себя дома.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Луна в вашем знаке взаимодействует с непредсказуемым Ураном, усиливая энергию, оригинальность и спонтанность. Даже ваша интуиция будет особенно острой. В течение дня вероятны перепады настроения. Возможны новые знакомства и появление интересных людей в вашем окружении.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может пройти на фоне внутреннего беспокойства и ощущения, что «что-то назревает». Однако три планеты в вашем знаке придают вам силы, смелость и прямоту. Действуйте решительно и добивайтесь желаемого. Также это удачный момент, чтобы выбрать красивый подарок для любимого человека.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы по природе романтичны, и в этот День святого Валентина Венера в Рыбах усиливает ваши чувства, мечты и ожидания. Если окружающие не проявят к вам особого внимания или не подарят небольшой знак заботы, сделайте это сами: приобретите что-то приятное или подарите себе яркое впечатление. Почему бы и нет?

Если у вас сегодня день рождения

В этот день родились певица Юлия Савичева (1987) и политик Сергей Миронов (1953). Вы чувствительны, красноречивы и отличаетесь ясностью мышления, стремясь менять мир к лучшему. В этом году вы увидите результаты своего упорного труда. Вероятны укрепление влияния и лидерские роли. Год связан с важными решениями и достижениями — используйте предоставляющиеся возможности. Ожидаются награды, похвала и признание.

Ранее мы писали о гороскопе на 13 февраля 2026.