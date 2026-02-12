Гороскоп на пятницу 13 февраля 2026 года
Предупреждение о Луне.
Гороскоп на 13 февраля 2026 года: 25, 26-й лунный день, Луна убывает. Сегодня нет ограничений на покупки и принятие важных решений. Луна в Козероге.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Сегодня Нептун входит в ваш знак, а значит, в ближайшее десятилетие вы сможете сформировать для окружающих совершенно иной образ. Привычные представления о вас могут утратить актуальность. Более того, люди могут начать задумываться, кем вы являетесь на самом деле. Это отразится и на вашем восприятии мира.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Сегодня стоит попробовать что-то новое. Чтобы встряхнуть привычный ритм: вы ощущаете внутреннее беспокойство и тягу к приключениям. Вас замечают и вами восхищаются. Кроме того, вы полны амбиций и особенно успешно находите общий язык с молодыми и творческими людьми.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Подходящий день, чтобы подвести итоги. Ваши попытки наладить контакт с руководством, родителями и другими авторитетными фигурами дадут ожидаемый результат. Планируйте поездки или рассматривайте варианты будущего отпуска — вам важно расширять горизонты.
Рак (21 июня — 22 июля).
Сегодня Нептун поднимается в верхнюю часть вашей натальной карты и задержится там на ближайшее десятилетие. Это может вызвать сомнения в том, чем вы занимаетесь и верным ли путём идёте. Многие захотят сменить сферу деятельности, стремясь к более значимой и полезной работе.
Лев (23 июля — 22 августа).
Впервые в вашей жизни Нептун окажется в Овне на целое десятилетие. В этот период усилятся ваш идеализм и сострадание к людям. Творческие проекты начнут приносить отдачу, поскольку ваше воображение заметно активизируется.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Ваш гороскоп на 13 февраля: В течение следующего десятилетия Нептун будет проходить через один из финансовых домов, что способно провоцировать неясность и путаницу. Поэтому проявляйте повышенную осторожность в денежных вопросах, особенно если что-то кажется подозрительным. Избегайте азартных игр и мошеннических схем. Действуйте осмотрительно.
Весы (23 сентября — 22 октября).
В ближайшее десятилетие Нептун окажется в оппозиции к вашему знаку, что может внести неопределённость в самые близкие отношения. Также это способно усиливать усталость и указывать на риск дефицита железа. Заботьтесь о себе. Формулируйте мысли максимально ясно и не оставляйте окружающих в сомнениях относительно ваших намерений.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Сегодня Нептун входит в Овен — событие, которого не переживал никто из ныне живущих. Это может отразиться на самочувствии и рабочих делах. Возможно разочарование в текущей занятости и желание найти дело, которое будет приносить пользу другим.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
В течение следующего десятилетия творческие люди получат сильный импульс: Нептун заметно усилит вашу способность к визуализации и воображению. Одновременно возрастёт романтический идеализм. Что может привести к разочарованиям. А если вы начнёте ждать от партнёра соответствия своему идеалу совершенства. Этого не произойдёт.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Сегодня Нептун переходит в Овен — опыт, с которым вы ранее не сталкивались. В ближайшее десятилетие это может принести неясность в семейные вопросы. Общение с родителями способно осложниться. При этом усилится стремление создать дом своей мечты, и желание реализовать этот идеал будет нарастать.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Сегодня Нептун меняет знак. И в результате в ближайшее десятилетие изменится характер вашего общения с окружающими. Будьте внимательны к словам. Старайтесь выражаться предельно ясно. Для того чтобы избежать серьёзных недоразумений. Не позволяйте воображению подменять факты.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
В ближайшие годы проявляйте осторожность в финансовых делах: туманный Нептун входит в ваш дом денег и имущества, что может создавать путаницу. Это также способно подталкивать к азарту. Это нежелательно. Избегайте рискованных схем и защищайте свои интересы.
Если у вас сегодня день рождения.
Сегодня день рождения у тренера Татьяны Тарасовой (1947) и певца Максима Леонидова (1962). Вы остроумны, общительны, любите острые ощущения, отличаетесь смелостью, богатым воображением и умением задавать тенденции. Этот год связан с учёбой и расширением знаний. Найдите время, для того чтобы обновить свои духовные или религиозные взгляды. Обратитесь к философии — это поможет глубже понять себя и приблизиться к подлинному смыслу жизни.
