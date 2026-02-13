Наши рубрики

Тест на эрудицию: Угадайте столицы стран — справятся только 10%!

Думаете, вы отлично ориентируетесь на политической карте мира? Названия стран и их столиц кажутся вам элементарными? Тогда самое время проверить себя.

Мы подготовили викторину из 10 вопросов, в которой нужно угадать столицы разных государств — от хорошо известных до тех, что часто ставят в тупик даже отличников по географии. Здесь не будет подсказок, только ваша память, логика и кругозор.

Почему стоит пройти тест:

  • прокачать эрудицию и географическое мышление
  • проверить, насколько хорошо вы знаете мир за пределами привычных маршрутов
  • бросить вызов друзьям и сравнить результаты

Готовы доказать, что столицы мира — это не просто точки на карте, а знакомые названия в вашей голове? Тогда не откладывайте — начинайте викторину и узнайте, на сколько из 10 вы ответите правильно!

Фото: Изображение от freepik
