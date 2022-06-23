На лес самолет посадите — попробуйте… – выживший экипаж АН-30

«Остановились двигатели»: члены экипажа Ан-30 рассказали о жесткой посадке в Якутии

Троим из пяти человек, находившихся на борту Ан-30, понадобилась помощь медиков после приземления самолета.

Накануне на территории Якутии был обнаружен самолет Ан-30, который пропал 22 июня. Воздушное судно, не приземлившееся в назначенное время в аэропорту, совершило жесткую посадку в 70 километрах от места прибытия — населенного пункта Оленек.

Люди на борту самолета выжили, однако троим потребовалось оказать медицинскую помощь. С двумя пострадавшими в больнице удалось поговорить журналисту телеканала «Звезда».

Заместитель по летной работе Владимир ВИНОГРАДОВ получил травму позвоночника. Самочувствие пока не слишком хорошее. По словам мужчины, у него проблемы с дыханием — получается делать лишь треть нормального вдоха.

«Говорить трудно и шевелиться. А так лежу, нормально», — описал он.

Большую благодарность Владимир выразил медикам, которые сумели быстро прибыть на место приземления самолета и оказать помощь пострадавшим.

Штурман Борис ЛЫТКИН также поблагодарил врачей за оперативность. При посадке самолета он получил перелом ноги и к настоящему моменту ему уже успели наложить гипс. Остальные члены экипажа, по словам пострадавшего, здоровы и сейчас находятся в другом месте.

На вопрос, повезло ли им, отвечает с юмором.

«Кому-то везет хуже. Нам, может, повезло», — высказался член экипажа.

Виноградов же однозначно посчитал, что экипажу очень повезло с командиром. Как объяснил мужчина, все остались живы в такой опасной и сложной ситуации именно благодаря его опыту и умениям.

«На лес самолет посадите — попробуйте… Командир принял правильное решение. Очень опытный командир у нас, посадил очень грамотно. Все помогали, конечно, весь экипаж. Видите, без жертв обошлось…Вынужденная посадка», — сказал член экипажа.

Владимир указал, что вероятной причиной случившегося стал отказ двигателей, добавив, что точнее можно будет говорить после проведения расследования.